Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên

Phía Mỹ mới xác nhận một máy bay chở hài cốt đang trên hành trình từ Triều Tiên tới một căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc ngày 27/7. Một lễ hồi hương hài cốt lính Mỹ tử trận ở Triều Tiên, vào năm 2007.

Máy bay này sẽ được thân nhân các lính Mỹ tử trận đó đón chào sau nhiều năm chờ đợi.

Mỹ và Triều Tiên đạt được sự nhất trí về việc hồi hương hài cốt này tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Lãnh đạo Kim Jong-un.

Việc trả lại hài cốt này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm việc ký thỏa thuận đình chiến tạm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Triều Tiên kỷ niệm ngày này như ngày “Chiến thắng của Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc”.

Theo kế hoạch có 55 bộ hài cốt được trao trả. Cũng theo kế hoạch, khi bay đến Osan (Hàn Quốc), máy bay nói trên xuất phát từ thành phố duyên hải Wonsan của Triều Tiên.

Có khoảng 7.700 quân nhân Mỹ được đưa vào danh sách mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên. Người ta tin rằng vẫn còn 5.300 bộ hài cốt lính Mỹ vẫn còn nằm trên đất Triều Tiên.

Chiến tranh Triều Tiên tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, bao gồm 36.000 quân nhân Mỹ.

Các nỗ lực quy tập hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh ở Triều Tiên đã bị ngừng trong hơn một thập kỷ qua do sự căng thẳng đối đầu giữa đôi bên liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên và do tuyên bố của Mỹ trước đây rằng các sắp xếp bảo đảm an ninh cho nhân viên Mỹ làm công tác quy tập ở Triều Tiên là không đủ.

Việc hồi hương hài cốt này có thể sẽ được tiếp nối bằng việc Triều Tiên yêu cầu đẩy nhanh tiến trình thảo luận với Mỹ về việc đạt một hòa ước chính thức chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên./.