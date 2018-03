Trợ lý báo chí trẻ tuổi mới của Tổng thống Trump đẹp không tỳ vết

Caroline Sunshine, 22 tuổi, từng góp mặt trong "Shake It Up", một serie phim về các vũ công thiếu niên, vào năm 2010 -2013, bên cạnh nhiều bộ phim khác của kênh Disney. Ảnh: Getty Tốt nghiệp trường Claremont McKenna (Nam California), Caroline Sunshine được thực tập tại Nhà Trắng và nộp đơn xin ứng tuyển thông qua trang web chính phủ. Ảnh: Getty Trước khi làm việc tại Nhà Trắng, Caroline đã làm việc cho văn phòng lãnh đạo hạ viện Kevin McCarthy, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và Đảng Cộng hòa California. Ảnh: Just Jared Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, Caroline được gia đình cho đi học diễn xuất và âm nhạc tại nhà hát Orange County Children năm lên 9. Năm 14 tuổi, cô có vai diễn đầu tay trong sitcom của CBS là Team Spitz. Ảnh: Zimbio Vai diễn được chú ý của người đẹp là seri gồm ba mùa Shake It Up của Disney Channel. Ảnh: Eonline Năm 2016, Caroline tìm thấy niềm đam mê chính trị và chăm chỉ tham gia các hội nhóm ở trường. Ảnh: Getty Trong một video được ghi lại dịp bầu cử Tổng thống năm 2016, Caroline đã gửi một thông điệp tới vị tổng thống kế tiếp: "Tôi hi vọng người đó sẽ trở thành nhà lãnh đạo khôn ngoan, người truyền cảm hứng cho chúng tôi". Ảnh: Galore Mag Nhiệm vụ chính của Caroline Sunshine là hỗ trợ việc hành chính cho toàn bộ bộ phận truyền thông của Nhà Trắng. Một trong những nhiệm vụ của bộ phận này là tổ chức các cuộc họp báo diễn ra tại đây. Ảnh: People Năm 2014, Caroline tham gia phim Marmaduke, đóng cùng Owen Wilson, Emma Stone, George Lopez Carlos. Ảnh: Pop Sugar Chuyện Caroline Sunshine trở thành trợ lý báo chí mới tại Nhà Trắng sẽ chẳng có gì 'hot' nếu cô không sở hữu nhan sắc thu hút và còn là một thành viên của "nhà chuột" Disney. Ảnh: Youtube Tài khoản cá nhân trên Twitter của Caroline có hơn 500.000 người theo dõi. Còn tài khoản Instagram cũng có tới 235.000 người theo dõi. Ảnh: Fitzness Caroline không phải là ngôi sao truyền hình đầu tiên trong chính quyền của ông Trump. Bình luận viên truyền hình Lawrence Kudlow vừa trở thành cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump hồi đầu tháng này. trong khi nhà bình luận John Bolton của Fox News cũng được bổ nhiệm làm Cố vấn an ninh quốc gia. Ảnh: Instagram Sunshine đã không bình luận về bất kỳ điều gì để thu hút sự chú ý của giới truyền thông xoay quanh vai trò mới của mình tại Nhà Trắng. Ảnh: Dis411 Các tài khoản mạng xã hội của Caroline cũng không đăng tải những gì "bóng nỏng", hoặc những suy nghĩ sâu sắc kiểu "nguy hiểm". Ảnh: Celeb Mafia./.

