Trump: Rất nhiều cuộc biểu tình vụ George Floyd chỉ là đi theo đám đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá rằng hàng nghìn người tham gia biểu tình sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở thành phố Minneapolis trong 3 tuần qua không nhận thức được họ đang đấu tranh vì cái gì, đồng thời bảo vệ các hành động thực thi luật pháp của ông.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News hôm 12/6, Tổng thống Trump nhận định rằng ông tin là "những người biểu tình thực sự chứ không phải những kẻ hôi của hay bạo loạn, chúng ta đủ thông minh để hiểu về sự khác biệt trong đất nước chúng ta".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

"Tôi nghĩ là mọi người biểu tình vì những lý do khác nhau và có cả những người tham gia không biết họ biểu tình vì cái gì", Tổng thống Trump cho biết, đồng thời nói rằng ông đã đọc một số bài báo phỏng vấn về những người biểu tình và khi được hỏi tại sao họ lại ra ngoài biểu tình, những người đó "thực sự không thể trả lời".

Các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp nước Mỹ sau khi người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghì chết tại thành phố Minneapolis. Những người biểu tình ở một số khu vực thậm chí còn có hành động phá hoại và hôi của.

Tình trạng bất ổn trên quy mô lớn trong những tuần gần đây ở Mỹ khiến chính quyền bang và chính quyền địa phương nhanh chóng thực hiện những cải cách trong khi Nhà Trắng và lưỡng đảng trong Quốc hội đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Cuộc phỏng vấn của Tổng thống Trump với Fox News diễn ra giữa bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đã tới Dallas và đang xem xét một sắc lệnh hành pháp về cải cách lực lượng cảnh sát.

Tổng thống Trump thừa nhận cái chết của ông Floyd là một "điều tồi tệ" và là lý do để "rất nhiều người" đi biểu tình.

"Có lẽ những người biểu tình này có lý do", ông Trump cho biết, song cũng đặt ra câu hỏi về động cơ của họ khi nhận định rằng "rất nhiều người trong số họ thực sự ở đây bởi vì họ đang đi theo đám đông".

Ông Trump chỉ ra rằng cái chết của ông Floyd không phải là một sự kiện đơn lẻ và những video lan truyền trên mạng không phải là những giây phút cuối cùng của người đàn ông này.

"Những điều chúng ta thấy là một điều tồi tệ. Chúng ta đã chứng kiến điều này trong những năm qua. Các bạn biết đấy, trường hợp này là một ví dụ nhưng bạn đã và đang chứng kiến cả những trường hợp tồi tệ khác. Tôi nghĩ đó là một điều đáng xấu hổ, một sự hổ thẹn. Đã đến lúc chấm dứt việc này", Tổng thống Trump khẳng định.

Tổng thống Trump đã vấp phải chỉ trích về sự phản ứng trước những cuộc biểu tình khi gọi những người biểu tình là "những kẻ du côn" hoặc "những kẻ khủng bố trong nước".

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố rằng: "Tôi nghĩ tôi đã làm được nhiều điều cho người da màu hơn bất kỳ Tổng thống nào"./.