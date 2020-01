Trump: “Tweet là đủ để thông báo với Quốc hội việc tấn công Iran”

Tổng thống Trump ngày 5/1 nói rằng, các dòng tweet của ông là thông báo có thẩm quyền với Quốc hội về bất cứ cuộc tấn công quân sự tiềm tàng nào của Mỹ nhằm vào Iran. Động thái này khiến nhiều người cho rằng ông đang muốn bỏ qua Đạo luật Quyền hạn chiến tranh năm 1973.

Tuyên bố của ông Trump đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Mỹ tiến hành cuộc không kích giết chết Tư lệnh lực lượng Quds của Vệ binh cách mạng Iran, Tướng Qasem Soleimani, vấp phải sự hoài nghi và chỉ trích từ các nghị sỹ đảng Dân chủ, những người kêu gọi Tổng thống tôn trọng nhánh lập pháp trong việc ủy quyền cho hành động quân sự mới ở nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Stripes

“Những dòng tweet trên mạng xã hội này sẽ đóng vai trò như một thông báo tới Quốc hội Mỹ rằng nếu Iran tấn công bất cứ công dân hay mục tiêu nào của Mỹ, Mỹ sẽ nhanh chóng tấn công lại và có thể theo cách không cân xứng. Những thông báo pháp lý như vậy là không bắt buộc, nhưng nó sẽ vẫn được đưa ra”. Tổng thống Trump tuyên bố trên Twitter từ khi nghỉ dưỡng Mar-a-Lago chiều 5/1 (giờ địa phương).



Tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ sẽ đáp trả Iran có thể theo cách “không phù hợp” cũng đi ngược lại với những gì Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói vài giờ trước đó trên một chương trình của Fox News rằng chính quyền Mỹ “sẽ có phản ứng phù hợp và cân xứng với các hành động đe dọa mạng sống của người Mỹ”.

Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973 quy định Tổng thống phải thông báo với Quốc hội trong vòng 48 giờ về việc đưa quân đội Mỹ vào một cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài. Những thông báo như vậy thường sẽ nêu chi tiết lý do đối với sự can dự của Mỹ, cũng như nêu cơ sở pháp lý và hiến pháp khi triển khai quân đội Mỹ. Thông báo cũng có thể bao gồm sự can dự sẽ kéo dài bao lâu.

Theo một trợ lý cấp cao của đảng Dân chủ và các nguồn thạo tin khác, ngày 4/1, Nhà Trắng đã gửi thông báo chính thức tới Quốc hội về cuộc không kích giết chết Tướng Soleimani.

Tuy nhiên, văn bản hoàn toàn được bảo mật này đã dấy lên sự chỉ trích từ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Bà Pelosi cho rằng, bản thân thông báo đó đã “đặt ra nhiều câu hỏi hơn là giải đáp vấn đề”.

Một số nghị sỹ đảng Dân chủ cũng chỉ trích Tổng thống Trump về việc dường như muốn bỏ qua Đạo luật Quyền hạn chiến tranh.

“Ông Trump nghĩ rằng, các dòng tweet của ông ấy là hoàn thành nghĩa vụ với Quốc hội của Tổng thống theo Đạo luật Quyền hạn chiến tranh. Tổng thống của chúng ta đã đưa chúng ta tới bờ vực chiến tranh và giờ lại thêm cả việc không kế hoạch, không giải thích. Ai đó ở GOP (đảng Cộng hòa), làm ơn hãy đọc Tu chính án 25”, Hạ nghị sỹ Jared Huffman (đảng Dân chủ) đăng tải trên Twitter.

Tu chính án 25 nêu quy trình mà Nội các có thể bãi nhiệm một Tổng thống.

Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Mark Pocan cũng lên tiếng chỉ trích tuyên bố của ông Trump khi nói rằng, Twitter không phải là nơi ông bắt đầu các cuộc chiến tranh không được phép.

Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, người đang chạy trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ, đã kêu gọi các thành viên Quốc hội đoàn kết để phản đối nỗ lực của ông Trump có thêm bất cứ hành động quân sự nào nhằm vào Iran.

“Quốc hội phải đòi lại trách nhiệm hiến pháp của mình về chiến tranh. Thượng viện và Hạ viện phải bỏ phiếu ngay lập tức để chấm dứt cấp tiền cho các hành động quân sự không được phép nhằm vào Iran”, ông Sanders tuyên trên Twitter.

Tổng thống Trump là người thường đưa ra các thông báo chính sách của mình trên Twitter. Tháng 6/2017, ông tuyên bố trên Twitter rằng ông sẽ cấm người chuyển giới phục phụ trong quân đội. Ông Trump cũng thường tuyên bố việc bổ nhiệm hay sa thải các quan chức trong chính quyền trên Twitter./.