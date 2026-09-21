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Trung Quốc ấn định thời gian họp Hội nghị Trung ương 5 khóa XX

Thứ Hai, 15:07, 21/09/2026
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VOV.VN - Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21/9 quyết định triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XX tại Bắc Kinh từ ngày 26-29/10. Hội nghị dự kiến xem xét văn kiện về thúc đẩy toàn diện, nghiêm minh quản lý Đảng.

 

Theo Tân Hoa xã, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì ngày 21/9 đã nghiên cứu các vấn đề lớn liên quan đến việc thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện.

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Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX tại Bắc Kinh vào tháng 10/2025 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hội nghị quyết định, sau khi tiếp thu ý kiến thảo luận để chỉnh sửa, dự thảo “Quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề lớn liên quan đến việc kiên định thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện” sẽ được trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XX xem xét, thẩm nghị.

Trước đó, dự thảo văn kiện đã được lấy ý kiến trong phạm vi nhất định, cả trong và ngoài Đảng. Các địa phương, cơ quan, ban ngành và các bên liên quan của Trung Quốc cơ bản đánh giá tích cực, cho rằng dự thảo tổng kết thực tế những thành tựu, kinh nghiệm trong công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh từ khi bước vào thời đại mới.

Hội nghị nhấn mạnh, việc kiên định thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong củng cố vị thế cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thúc đẩy sự nghiệp phục hưng dân tộc Trung Hoa và hiện đại hóa đất nước theo mô hình Trung Quốc.

Theo đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, quan điểm phát triển khoa học; quán triệt toàn diện tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, cũng như tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng Đảng.

Hội nghị yêu cầu toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác này, gắn xây dựng Đảng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển, hiện đại hóa đất nước và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền.

Việc ấn định thời gian tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa XX cho thấy Trung Quốc đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị các định hướng lớn trong thời gian tới. Nội dung về quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh được đặt ở vị trí quan trọng, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, năng lực tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quá trình phát triển đất nước.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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