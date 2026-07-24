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Trung Quốc - Canada tổ chức Đối thoại cấp cao về an ninh quốc gia và pháp quyền

Thứ Sáu, 11:27, 24/07/2026
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VOV.VN - Trung Quốc và Canada ngày 22/7 đã tổ chức Đối thoại cấp cao về an ninh quốc gia và pháp quyền sau 9 năm. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh quốc gia, thực thi pháp luật và tư pháp. 

Đối thoại cấp cao về an ninh quốc gia và pháp quyền Trung Quốc - Canada lần thứ ba được tổ chức tại Bắc Kinh. Hai bên đã đi sâu trao đổi về các vấn đề như chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, kiểm soát ma túy và hợp tác thực thi pháp luật về nhập cư.

trung quoc - canada to chuc Doi thoai cap cao ve an ninh quoc gia va phap quyen hinh anh 1
Ông Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó đã gặp phái đoàn Canada ngày 12/9/2016 nhân cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai bên. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Ngân Bách (Yin Bai), Tổng thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông David Morrison, Cố vấn cấp cao về Ngoại giao và Quan hệ quốc tế của Thủ tướng Canada, đồng chủ trì cuộc đối thoại.

Theo Tân Hoa xã, hai bên bày tỏ mong muốn cùng nhau thực hiện những đồng thuận hợp tác đạt được giữa lãnh đạo hai nước trong lĩnh vực an ninh, phát huy vai trò của cơ chế đối thoại an ninh quốc gia và pháp quyền, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh quốc gia, thực thi pháp luật và tư pháp, đồng thời thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới giữa hai nước.

Các quan chức Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã tham gia đối thoại.

Thông tin công khai cho thấy, Đối thoại cấp cao về an ninh quốc gia và pháp quyền giữa Trung Quốc và Canada từng tổ chức vào tháng 9/2016 và tháng 6/2017. Theo tuyên bố chung của cuộc đối thoại lần thứ hai, hai bên nhất trí tổ chức đối thoại lần ba tại Bắc Kinh vào năm 2018.

Tuy nhiên, quan hệ hai nước đã xấu đi nghiêm trọng sau khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vạn Chu, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Huawei vào tháng 12/2018 theo yêu cầu của Mỹ. Đối thoại lần thứ ba dự kiến tổ chức cùng năm đã không diễn ra theo kế hoạch. Quan hệ hai bên chỉ ấm dần lên sau khi ông Mark Carney trở thành Thủ tướng Canada hồi năm ngoái.

Theo tờ Minh Báo của Hồng Kông ngày 23/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào tháng 9 và có thể sẽ thăm Canada trong cùng chuyến công du này.

Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 1 năm nay, Thủ tướng Carney từng mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Canada. Trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Canada Anita Anand tại Manila, Philippines hôm 21/3, ông Vương Nghị đã đề cập đến việc Trung Quốc sẵn sàng cùng với Canada “chuẩn bị cho trao đổi cấp cao trong giai đoạn tiếp theo và tăng cường tin cậy chính trị”.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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