Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Canada lần đầu tiên sau 10 năm

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết, chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đến Canada trong 10 năm qua, do vậy có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố xu thế tích cực trong quan hệ song phương.

Ông đánh giá, quan hệ Trung Quốc-Canada đã có bước ngoặt và tiếp tục phát triển theo hướng tích cực. “Hai bên đang thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới.”

Ông Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn, trong chuyến thăm này, ông Vương Nghị sẽ đi sâu trao đổi với phía Canada về việc thúc đẩy thực hiện các đồng thuận quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước và kết quả chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 1 của Thủ tướng Mark Carney, thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới giữa Trung Quốc và Canada thực sự hiệu quả, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc muốn thông qua chuyến thăm này tăng cường tin cậy chính trị với Canada, mở rộng hợp tác cùng có lợi, quản lý ổn thỏa bất đồng, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiếp tục tiến lên trên con đường phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.

Quan hệ giữa Canada và Trung Quốc từng xấu đi vào năm 2018, khi giới chức Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu, con gái nhà sáng lập Huawei, theo yêu cầu của phía Mỹ. Sau khi nhậm chức vào tháng 3/2025, Thủ tướng Carney đã tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump mạnh tay tăng thuế quan đối với các sản phẩm của nước này.

Phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Canada tới Trung Quốc sau 8 năm hồi tháng 1/2026, Thủ tướng Carney đã ca ngợi “quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới” khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh, hai nước có thể cùng nhau phát huy những giá trị tốt đẹp nhất trước đây để xây dựng nên một mối quan hệ mới phù hợp với thực tế toàn cầu.