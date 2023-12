Trung Quốc: Chênh lệnh nhiệt độ giữa nơi lạnh nhất và nóng nhất lên tới 76 độ C

Đợt không khí lạnh khắc nghiệt đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến phần lớn lãnh thổ Trung Quốc trong tuần qua, khiến nền nhiệt giảm mạnh, nhiều nơi phá vỡ kỷ lục thấp nhất trong lịch sử, buộc chính phủ nước này phải triển khai các biện pháp phòng ngừa để đối phó với các tình huống cực đoan có thể xảy ra.

Ảnh minh họa. Nguồn: The Paper

Theo mạng Thời tiết Trung Quốc (Weather.com.cn), hai ngày qua là cuối tuần lạnh nhất dịp cuối năm đối với một khu vực rộng lớn của nước này. 23 thành phố thủ phủ của các tỉnh ở Trung Quốc chứng kiến ​​nhiệt độ thấp kỷ lục kể từ lập Đông (tháng 11). 30 trạm khí tượng cấp quốc gia ở các tỉnh, thành như Hà Bắc, Sơn Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân và Liêu Ninh, đã ghi nhận nhiệt độ thấp nhất lịch sử trong tháng 12 vào sáng Chủ nhật (17/12), trong đó 5 trạm ở Sơn Tây, Hà Bắc và Liêu Ninh đạt kỷ lục kể từ khi thành lập.

Cùng ngày, thủ đô Bắc Kinh cũng phải hứng chịu ngày lạnh nhất từ đầu Đông với nền nhiệt -15,5 độ C. Đây là nhiệt độ thấp thứ ba trong khoảng thời gian này kể từ năm 1951, khi Trung Quốc bắt đầu thu thập các dữ liệu quan trắc khí tượng đầy đủ và liên tục.

Tính đến 8 giờ sáng qua, 14 trong số 20 trạm khí tượng quốc gia ở Bắc Kinh đã chứng kiến ​​kỷ lục mới về nhiệt độ cực thấp vào giữa tháng 12. Nơi thấp nhất đo được là -26,7 độ C ở trạm khí tượng Thang Hà Khẩu.

Chênh lệch nhiệt độ giữa trạm khí tượng có mức nhiệt cao nhất và thấp nhất ở Trung Quốc lên tới 76 độ C vào hôm 16/12, trong đó nhiệt độ cao nhất 31,8 độ C ghi được tại Bảo Đình (Baoting), tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này, nhiệt độ thấp nhất -44,2 độ C được ghi nhận tại thị trấn Đồ Lí Hà (Tulihe) ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.

Nhiệt độ một số nơi ở tỉnh Quảng Đông và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, gần Việt Nam cũng giảm từ 12-16 độ C chỉ trong một ngày, khiến một số địa phương có mưa tuyết và đường sá đóng băng.

Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã yêu cầu các địa phương, ban ngành và doanh nghiệp Trung ương nước này phải luôn có “tư duy lằn ranh đỏ” và “tư duy cực đoan” để có phương án xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra về thời tiết.

Trong một thông báo đưa ra ngày 17/12, ủy ban này đã yêu cầu các ban ngành, địa phương trên cả nước Trung Quốc dốc toàn lực ngăn chặn và ứng phó với các thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa tuyết và băng giá gây ra; hoàn thiện hệ thống chỉ huy khẩn cấp đối với thời tiết khắc nghiệt. Ủy ban này cũng yêu cầu giám sát chặt chẽ việc cung cấp điện, than, khí đốt tự nhiên... tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt không khí lạnh, kịp thời điều độ năng lượng liên tỉnh nhằm đảm bảo cung cầu năng lượng ổn định và có trật tự trên cả nước.

Trong khi tác động của đợt không khí lạnh lần này về cơ bản đã kết thúc, một đợt không khí lạnh mới lại được cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo là sẽ quét từ Bắc xuống Nam từ thứ Hai đến thứ Tư, ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và Đông nước này, khiến nền nhiệt trên phần lớn lãnh thổ Trung Quốc tiếp tục ở mức thấp trong tuần này.

Các chuyên gia khí tượng nước này đã phải nhắc nhở công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân cũng như vật nuôi khi một số nơi có thể ghi nhận nhiệt độ dưới -40 độ C.