Trung Quốc ghi nhận ca tử vong do cúm gia cầm H3N8 đầu tiên trên thế giới

Bệnh nhân là một phụ nữ 56 tuổi ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, mắc bệnh ngày 22/2/2023, nhập viện vì viêm phổi nặng ngày 3/3 và tử vong ngày 16/3. Ngày 27/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về trường hợp này và đây là trường hợp thứ ba được báo cáo nhiễm cúm gia cầm H3N8 ở người tại Trung Quốc.

Hồi tháng 4 và tháng 5/2022, các tỉnh Hà Nam và Hồ Nam của nước này từng báo cáo 2 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H3N8 ở người. Đây cũng là những trường hợp đầu tiên nhiễm chủng cúm này trên thế giới. Trong hai trường hợp, một người bị bệnh nặng, người còn lại mắc thể nhẹ, cả hai đều mắc bệnh do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với gia cầm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Theo báo cáo của WHO, trường hợp tử vong được phát hiện thông qua hệ thống giám sát bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng, bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh đa u tủy và các bệnh nền khác. Trước khi khởi phát, bệnh nhân có tiếp xúc với gia cầm sống và xung quanh nơi ở có các hoạt động của chim hoang dã.

Các cuộc điều tra dịch tễ học sơ bộ cho thấy, việc tiếp xúc ở các chợ gia cầm sống có thể là nguyên nhân gây bệnh, nhưng vẫn chưa rõ nguồn lây chính xác là gì và virus này có liên quan thế nào với các virus cúm gia cầm A(H3N8) khác đang lưu hành ở động vật. Hiện chưa có ca tiếp xúc gần nào với bệnh nhân bị nhiễm hoặc xuất hiện triệu chứng.

WHO đánh giá khả năng lây truyền từ người sang người của chủng virus này là thấp. Tuy nhiên, do sự phổ biến của virus cúm gia cầm, dự kiến ​​sẽ xuất hiện các trường hợp lẻ tẻ trong tương lai. Tổ chức này cũng khuyến cáo, do bản chất liên tục biến đổi của virus cúm, WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường giám sát toàn cầu./.