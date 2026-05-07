中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc kêu gọi ngăn AI trở thành “trò chơi” của một số nước hoặc nhóm giàu có

Thứ Năm, 10:42, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hôm 6/5 đã kêu gọi ngăn chặn trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành trò chơi của một số quốc gia hoặc nhóm giàu có, đồng thời ủng hộ Liên Hợp Quốc đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của AI.

Tuyên bố trên được ông Phó Thông, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đưa ra tại cuộc họp về xây dựng năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, do Phái đoàn thường trực của Trung Quốc, Zambia cùng Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đồng chủ trì.

trung quoc keu goi ngan ai tro thanh tro choi cua mot so nuoc hoac nhom giau co hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: VCG

Ông kêu gọi duy trì chủ nghĩa đa phương, tuân theo nguyên tắc tham vấn rộng rãi, đóng góp chung và chia sẻ lợi ích trong thúc đẩy sự phát triển của AI, đồng thời ủng hộ Liên Hợp Quốc đóng vai trò nòng cốt.

Ông cũng kêu gọi thúc đẩy việc thiết lập cơ chế tư vấn khoa học và đối thoại quản trị toàn cầu về AI, tập hợp đồng thuận rộng rãi và đạt được những kết quả thiết thực. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước Phương Nam toàn cầu, có thể tham gia hiệu quả vào quản trị toàn cầu, ngăn chặn AI trở thành “trò chơi” dành riêng cho một số quốc gia hoặc nhóm giàu có.

Theo đại diện của Trung Quốc, nước này đã đề xuất và thúc đẩy một số sáng kiến, như Kế hoạch AI phổ quát, Kế hoạch hành động quản trị AI toàn cầu và Sáng kiến ​​Hợp tác Quốc tế AI+.

Trong khi đó, ông Trần Gia Xương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cho biết: “Trung Quốc kiên trì con đường mã nguồn mở, đổi mới mở trong lĩnh vực AI và đang đẩy nhanh xây dựng của một hệ sinh thái đổi mới công nghệ phổ quát toàn cầu. Trung Quốc đã trở thành quốc gia đóng góp nhiều bằng sáng chế AI nhất thế giới, chiếm 60% tổng số toàn cầu. Trung Quốc đang tận dụng mã nguồn mở để kết nối thế giới, cộng đồng mã nguồn mở AI do ngành công nghiệp này tạo ra đã quy tụ 170.000 mô hình mã nguồn mở đa phương thức, phục vụ 20 triệu nhà phát triển trên toàn cầu”.

Ông nhấn mạnh, AI đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy vòng cách mạng công nghệ và chuyển đổi công nghiệp mới. Trung Quốc sẵn sàng cùng với các quốc gia trên thế giới, tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy AI phát triển lành mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nâng cao đời sống người dân ở tất cả các quốc gia.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc AI trí tuệ nhân tạo Trung Quốc AI Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?
Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?

VOV.VN - Tại khu vực Nam Á, khi Ấn Độ và Pakistan chạy đua để đẩy nhanh năng lực tác chiến dựa trên sự dẫn dắt của trí tuệ nhân tạo (AI), khoảng cách giữa khủng hoảng khu vực và thảm họa chiến tranh hạt nhân đang thu hẹp lại.

Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?

Rủi ro chiến tranh hạt nhân tăng cao ở Nam Á do trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự?

VOV.VN - Tại khu vực Nam Á, khi Ấn Độ và Pakistan chạy đua để đẩy nhanh năng lực tác chiến dựa trên sự dẫn dắt của trí tuệ nhân tạo (AI), khoảng cách giữa khủng hoảng khu vực và thảm họa chiến tranh hạt nhân đang thu hẹp lại.

Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên
Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch hành động liên bộ, trong đó lần đầu tiên đưa nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) vào kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ giáo viên trên toàn quốc.

Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên

Trung Quốc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung thi và cấp chứng chỉ giáo viên

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch hành động liên bộ, trong đó lần đầu tiên đưa nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI) vào kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ giáo viên trên toàn quốc.

Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo
Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này có kế hoạch tận dụng nguồn điện hạt nhân quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu điện cho các hệ thống tính toán công suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.

Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Pháp sẽ dùng điện hạt nhân để thúc đẩy hạ tầng trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này có kế hoạch tận dụng nguồn điện hạt nhân quy mô lớn để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu điện cho các hệ thống tính toán công suất cao ngày càng tăng trên toàn cầu.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ