Trung Quốc kêu gọi ngăn AI trở thành “trò chơi” của một số nước hoặc nhóm giàu có

Tuyên bố trên được ông Phó Thông, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đưa ra tại cuộc họp về xây dựng năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, do Phái đoàn thường trực của Trung Quốc, Zambia cùng Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đồng chủ trì.

Ông kêu gọi duy trì chủ nghĩa đa phương, tuân theo nguyên tắc tham vấn rộng rãi, đóng góp chung và chia sẻ lợi ích trong thúc đẩy sự phát triển của AI, đồng thời ủng hộ Liên Hợp Quốc đóng vai trò nòng cốt.

Ông cũng kêu gọi thúc đẩy việc thiết lập cơ chế tư vấn khoa học và đối thoại quản trị toàn cầu về AI, tập hợp đồng thuận rộng rãi và đạt được những kết quả thiết thực. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước Phương Nam toàn cầu, có thể tham gia hiệu quả vào quản trị toàn cầu, ngăn chặn AI trở thành “trò chơi” dành riêng cho một số quốc gia hoặc nhóm giàu có.

Theo đại diện của Trung Quốc, nước này đã đề xuất và thúc đẩy một số sáng kiến, như Kế hoạch AI phổ quát, Kế hoạch hành động quản trị AI toàn cầu và Sáng kiến ​​Hợp tác Quốc tế AI+.

Trong khi đó, ông Trần Gia Xương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cho biết: “Trung Quốc kiên trì con đường mã nguồn mở, đổi mới mở trong lĩnh vực AI và đang đẩy nhanh xây dựng của một hệ sinh thái đổi mới công nghệ phổ quát toàn cầu. Trung Quốc đã trở thành quốc gia đóng góp nhiều bằng sáng chế AI nhất thế giới, chiếm 60% tổng số toàn cầu. Trung Quốc đang tận dụng mã nguồn mở để kết nối thế giới, cộng đồng mã nguồn mở AI do ngành công nghiệp này tạo ra đã quy tụ 170.000 mô hình mã nguồn mở đa phương thức, phục vụ 20 triệu nhà phát triển trên toàn cầu”.

Ông nhấn mạnh, AI đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy vòng cách mạng công nghệ và chuyển đổi công nghiệp mới. Trung Quốc sẵn sàng cùng với các quốc gia trên thế giới, tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy AI phát triển lành mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nâng cao đời sống người dân ở tất cả các quốc gia.