Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Triều Tiên

Thứ Sáu, 10:28, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tại Nhà khách Kumsusan ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 9/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng việc duy trì và phát triển quan hệ với Triều Tiên, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường phối hợp chiến lược trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động.

trung quoc khang dinh san sang tang cuong hop tac chien luoc voi trieu tien hinh anh 1
Ngoại trưởng Triều Tiên và Trung Quốc trong một lần gặp gỡ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Vương Nghị cho biết cuộc gặp trước đó giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tạo ra định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Ông khẳng định, sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước là nền tảng và bảo đảm quan trọng nhất cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên. Trên cơ sở đó, Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bình Nhưỡng nhằm tiếp tục củng cố đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên, đồng thời đóng góp cho hòa bình và phát triển ở khu vực.

Ông Vương Nghị cũng cho rằng trong thời gian qua, quan hệ giao lưu giữa Trung Quốc và Triều Tiên đạt được nhiều kết quả tích cực, phản ánh tình hữu nghị truyền thống bền chặt giữa hai nước. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên, dấu mốc được Bắc Kinh coi là có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ hai nước.

Theo ông, trong suốt 65 năm qua, bất chấp những biến động của tình hình quốc tế và khu vực, hai nước vẫn duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị, tin cậy và ủng hộ lẫn nhau, đồng thời nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Bình Nhưỡng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày ký hiệp ước, tăng cường tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất ở các cấp, các lĩnh vực, mở rộng giao lưu nhân văn và tăng cường kết nối giữa nhân dân hai nước, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh thông báo, theo lời mời của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Bộ trưởng Vương Nghị sẽ thăm Triều Tiên trong hai ngày 9 - 10/4. Theo bà Mao Ninh, chuyến thăm là bước đi quan trọng nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Trung Quốc - Triều Tiên tiếp tục phát triển.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tàu khách quốc tế Trung Quốc-Triều Tiên hoạt động trở lại sau 6 năm
VOV.VN - Dịch vụ tàu khách giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ hoạt động trở lại vào ngày 12/3, sau 6 năm bị tạm ngừng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

VOV.VN - Dịch vụ tàu khách giữa Trung Quốc và Triều Tiên sẽ hoạt động trở lại vào ngày 12/3, sau 6 năm bị tạm ngừng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Nga, Trung Quốc có thể bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khiến Mỹ “đau đầu”

VOV.VN - Trước sức ép từ Mỹ thời gian qua, Nga và Trung Quốc đã tăng cường quan hệ với Triều Tiên và có thể tiến tới bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khác với trước đây. Khi đó, Mỹ sẽ lại có thêm một nhân tố gây đau đầu nữa.

VOV.VN - Trước sức ép từ Mỹ thời gian qua, Nga và Trung Quốc đã tăng cường quan hệ với Triều Tiên và có thể tiến tới bình thường hóa vấn đề Triều Tiên khác với trước đây. Khi đó, Mỹ sẽ lại có thêm một nhân tố gây đau đầu nữa.

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể gửi thêm quân tới Nga để đối phó Ukraine

VOV.VN - Các nghị sĩ Hàn Quốc hôm 26/6 dẫn nguồn tin tình báo nước này cho hay, Triều Tiên có thể triển khai thêm binh sĩ sang Nga để hỗ trợ nước này đối phó Ukraine trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới. Theo họ, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Moscow.

VOV.VN - Các nghị sĩ Hàn Quốc hôm 26/6 dẫn nguồn tin tình báo nước này cho hay, Triều Tiên có thể triển khai thêm binh sĩ sang Nga để hỗ trợ nước này đối phó Ukraine trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới. Theo họ, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Moscow.

