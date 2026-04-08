Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên lần đầu kể từ năm 2019

Thứ Tư, 20:51, 08/04/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 9 đến 10/4.

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (8/4) ra thông báo cho biết, nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 9 đến 10/4. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Vương Nghị tới Triều Tiên kể từ năm 2019.

Cùng ngày, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đăng thông tin tương tự, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

ngoai truong trung quoc sap tham trieu tien lan dau ke tu nam 2019 hinh anh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui trong chuyến thăm của bà Choe tới Bắc Kinh hồi tháng 9/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, chuyến thăm của ông Vương Nghị là một biện pháp quan trọng để hai bên thực hiện đồng thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như thúc đẩy sự phát triển của quan hệ song phương.

Bà nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên tăng cường liên lạc chiến lược, thắt chặt trao đổi hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên không ngừng phát triển.

Chuyến thăm của ông Vương Nghị diễn ra sau khi Trung Quốc và Triều Tiên gần đây nối lại các dịch vụ đường sắt và đường hàng không trực tiếp lần đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19, cũng như trước thềm chuyến thăm Trung Quốc dự kiến ​​của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, trong bối cảnh có những đồn đoán về việc ông Trump có thể tìm cách gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến đi này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Ông Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với các quốc gia bán vũ khí cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/4 cho biết Washington sẵn sàng phối hợp với Iran trong việc "khai quật và loại bỏ" lượng uranium đã làm giàu của nước này, vốn được cho là đã bị chôn vùi sau các đợt tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel hồi mùa hè năm ngoái.

VOV.VN - Ngày 8/4, ngay sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong 2 tuần, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng hoan nghênh tín hiệu này và coi đây là bước đi tích cực nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy đàm phán để hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài. 

