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Trung Quốc làm chủ công nghệ điều chế quy mô lớn đồng vị boron-10 tinh khiết cao

Thứ Sáu, 08:43, 26/06/2026
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VOV.VN - Trung Quốc mới đây tuyên bố đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất đồng vị boron-10 có độ tinh khiết cao lớn nhất thế giới.

Điều này khiến Trung Quốc trở thành một trong không nhiều các quốc gia làm chủ được công nghệ điều chế quy mô lớn đồng vị boron-10 có độ tinh khiết cao, sử dụng trong các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng hạt nhân và công nghiệp quốc phòng. 

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Nhà máy tách đồng vị boron-10 công suất cao lớn nhất thế giới đã đi vào hoạt động tại Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 23/6/2026. Ảnh: SRICI

Nhà máy sản xuất đồng vị boron-10 có độ tinh khiết cao lớn nhất thế giới đã đi vào hoạt động tại thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc hôm đầu tuần. Dự án này được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới việc tăng cường năng lực của Trung Quốc trong các vật liệu chiến lược và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài trong các lĩnh vực công nghiệp trọng yếu.

Nhật báo Khoa học Công nghệ Trung Quốc cho biết, thành tựu này đã phá vỡ thế độc quyền của các công ty nước ngoài như 3M của Mỹ và Stella (Công ty Hóa chất Shinchen) của Nhật Bản đối với công nghệ cốt lõi và thị trường cao cấp của đồng vị boron-10 có độ làm giàu cao trên thế giới, đồng thời lấp đầy khoảng trống về các vật liệu then chốt sử dụng trong năng lượng hạt nhân, công nghiệp quốc phòng và quân sự cũng như y tế cao cấp của Trung Quốc.

Ông Lý Bân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc, cho biết: “Việc vận hành thiết bị tách đồng vị boron-10 có độ tinh khiết cao lớn nhất thế giới đã phá vỡ thế độc quyền công nghệ nước ngoài, hiện thực hóa việc nội địa hóa và kiểm soát độc lập loại vật liệu chiến lược này, đưa Trung Quốc trở thành một trong số ít các quốc gia làm chủ được công nghệ điều chế quy mô lớn đồng vị boron-10 có độ tinh khiết cao”.

Trong khi đó, ông Thương Chiếu Thông, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Viện Nghiên cứu Công nghiệp Hóa chất Thượng Hải (SRICI), cho biết dự án đã hoàn thành toàn bộ quy trình từ thiết kế, xây dựng đến vận hành hết công suất của một nhà máy quy mô 100 tấn chỉ trong 18 tháng. Hiện tại, nhà máy này đang sản xuất ổn định 25 tấn sản phẩm đạt tiêu chuẩn, với độ làm giàu boron-10 đạt 99,7% và vẫn còn dư địa để cải thiện hơn nữa.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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