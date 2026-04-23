Trung Quốc mở trạm vũ trụ, Pakistan sắp có công dân đầu tiên bay vào không gian

Hôm qua (22/4), Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc thông báo hai công dân Pakistan, có tên là Muhammad Zeeshan Ali và Khurram Daud đã được tuyển chọn sau 3 vòng kiểm tra nghiêm ngặt và sẽ sớm tới Trung Quốc để tham gia khóa huấn luyện bay vào vũ trụ. Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện và được đánh giá, một trong 2 ứng cử viên này có cơ hội được chọn vào đội bay thực hiện nhiệm vụ với tư cách là chuyên gia tải trọng, qua đó trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên đặt chân tới trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc.

Nếu điều này xảy ra, đây cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên một công dân Pakistan bay vào quỹ đạo Trái Đất.

Chương trình hợp tác này được triển khai trên cơ sở thỏa thuận giữa Trung Quốc và Pakistan ký kết vào tháng 2/2025 tại Islamabad, trong đó Bắc Kinh cam kết hỗ trợ tuyển chọn và huấn luyện phi hành gia Pakistan tham gia các sứ mệnh có người lái.

Theo cơ quan Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc, việc tuyển chọn và đào tạo các phi hành gia cho Pakistan là một cột mốc quan trọng trong chương trình vũ trụ của Trung Quốc và là một ví dụ thành công khác về quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Pakistan trong lĩnh vực vũ trụ. Cơ quan này cho biết, điều đó thể hiện đầy đủ thái độ cởi mở và sẵn sàng chia sẻ những thành tựu phát triển không gian của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế.

Giới quan sát nhận định, việc Trung Quốc mở rộng chương trình không gian cho phi hành gia nước ngoài không chỉ thể hiện định hướng quốc tế hóa lĩnh vực vũ trụ, mà còn phản ánh quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Bắc Kinh và Islamabad, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và nghiên cứu không gian.