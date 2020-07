Trung Quốc phản ứng với New Zealand về hiệp ước dẫn độ với Hong Kong

New Zealand hôm 27/7 quyết định đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong và thực hiện một số thay đổi xuất khẩu. Trung Quốc đã có phản ứng với bước đi mới nhất này.

Ông Winston Peters. Ảnh: ODT.

Trên trang mạng điện tử của mình, Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand gọi quyết định này là vi phạm luật quốc tế và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Tuyên bố khẳng định, Trung Quốc bày tỏ lo ngại đặc biệt và phản đối mạnh mẽ với hành động của New Zealand.



Trong tuyên bố đưa ra trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters bày tỏ quan ngại về việc áp dụng luật an ninh quốc gia ở Hong Kong và đây là biện pháp phản ứng của New Zealand. New Zealand cũng sẽ thay đổi cách kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng nhạy cảm như công nghệ quân sự hoặc hàng hóa "ứng dụng kép" sang Hong Kong. Theo đó, những mặt hàng này sẽ bị đối xử như xuất đến Trung Quốc. New Zealand cũng nâng cao khuyến cáo đi lại đối với công dân đến Hong Kong đề phòng những rủi ro do luật an ninh mới.

Trước New Zealand, các nước khác như Canada, Australia và Anh, đã dừng hiệp ước với Hong Kong sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh mới.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand với giao dịch hai chiều những năm gần đây vượt quá 21 tỉ USD. Liên minh châu Âu mới đây cũng tuyên bố đang chuẩn bị các biện pháp phản ứng với việc Trung Quốc đưa ra luật an ninh mới./.