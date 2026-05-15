Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính

Nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới này, có tên “Cửu Chương-4” (Jiuzhang-4), sử dụng 1.024 đầu vào trạng thái nén lượng tử và 8.176 chế độ.

Một phần hình ảnh của nguyên mẫu máy tính lượng tử Cửu Chương-4 chụp ngày 10/4/2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, máy tính này đã giải được bài toán lấy mẫu boson Gaussian (GBS), một mô hình tính toán lượng tử chuyên biệt, được sử dụng như một chuẩn kiểm tra quan trọng để chứng minh hiệu suất điện toán lượng tử, với tốc độ nhanh hơn theo cấp số nhân so với máy tính thông thường.

Theo trường đại học này, Cửu Chương-4 có thể giải một bài toán cụ thể chỉ trong 25 micro giây, nhanh hơn 10^54 lần so với siêu máy tính El Capitan nhanh nhất thế giới, trong khi siêu máy tính này sử dụng thuật toán cổ điển sẽ cần hơn 10^42 năm để hoàn thành cùng một phép tính, thiết lập thành công “ưu thế tính toán lượng tử” mạnh nhất thế giới.

Ông Lục Triều Dương, một thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết nhóm đã phát triển một nguồn quang học hiệu suất cao và một giao thoa kế không gian-thời gian lai, cho phép mở rộng đáng kể khả năng kết nối và xử lý photon so với hệ thống Cửu Chương-3 trước đó, chỉ xử lý được 255 photon.

Bài báo đã được công bố trên tạp chí học thuật danh tiếng quốc tế Nature ngày 13/5/2026. Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào điện toán lượng tử, một công nghệ mới nổi được đánh giá là có tầm quan trọng chiến lược đối với các ứng dụng điện toán, thông tin và an ninh quốc gia trong tương lai.