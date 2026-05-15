中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính

Thứ Sáu, 16:28, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết đã phát triển một nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới, có khả năng xử lý 3.050 photon, lập kỷ lục thế giới trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang học. 

Nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới này, có tên “Cửu Chương-4” (Jiuzhang-4), sử dụng 1.024 đầu vào trạng thái nén lượng tử và 8.176 chế độ.

trung quoc ra mat may tinh luong tu nhanh gap 100 ty lan sieu may tinh hinh anh 1
Một phần hình ảnh của nguyên mẫu máy tính lượng tử Cửu Chương-4 chụp ngày 10/4/2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, máy tính này đã giải được bài toán lấy mẫu boson Gaussian (GBS), một mô hình tính toán lượng tử chuyên biệt, được sử dụng như một chuẩn kiểm tra quan trọng để chứng minh hiệu suất điện toán lượng tử, với tốc độ nhanh hơn theo cấp số nhân so với máy tính thông thường.

Theo trường đại học này, Cửu Chương-4 có thể giải một bài toán cụ thể chỉ trong 25 micro giây, nhanh hơn 10^54 lần so với siêu máy tính El Capitan nhanh nhất thế giới, trong khi siêu máy tính này sử dụng thuật toán cổ điển sẽ cần hơn 10^42 năm để hoàn thành cùng một phép tính, thiết lập thành công “ưu thế tính toán lượng tử” mạnh nhất thế giới.

Ông Lục Triều Dương, một thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết nhóm đã phát triển một nguồn quang học hiệu suất cao và một giao thoa kế không gian-thời gian lai, cho phép mở rộng đáng kể khả năng kết nối và xử lý photon so với hệ thống Cửu Chương-3 trước đó, chỉ xử lý được 255 photon.

Bài báo đã được công bố trên tạp chí học thuật danh tiếng quốc tế Nature ngày 13/5/2026. Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào điện toán lượng tử, một công nghệ mới nổi được đánh giá là có tầm quan trọng chiến lược đối với các ứng dụng điện toán, thông tin và an ninh quốc gia trong tương lai.

2024_9image_22_41_131504321nhty.jpg

Ấn Độ ra mắt 3 siêu máy tính nội địa

VOV.VN - Ấn Độ hôm qua (26/9) đã ra mắt 3 hệ thống siêu máy tính Param Rudra, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ theo Sứ mệnh Siêu máy tính của nước này (NSM). Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc máy tính lượng tử siêu máy tính lĩnh vực điện toán lượng tử quang học
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử siêu dẫn đời 4, lõi kép đầu tiên thế giới
Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử siêu dẫn đời 4, lõi kép đầu tiên thế giới

VOV.VN - Những ngày qua, Trung Quốc liên tiếp công bố các thành tựu mới trong lĩnh vực máy tính lượng tử - một lĩnh vực từ lâu đã được xem là công nghệ tương lai

Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử siêu dẫn đời 4, lõi kép đầu tiên thế giới

Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử siêu dẫn đời 4, lõi kép đầu tiên thế giới

VOV.VN - Những ngày qua, Trung Quốc liên tiếp công bố các thành tựu mới trong lĩnh vực máy tính lượng tử - một lĩnh vực từ lâu đã được xem là công nghệ tương lai

Viettel vận hành siêu máy tính mới nhất của nvidia đầu tiên tại Việt Nam
Viettel vận hành siêu máy tính mới nhất của nvidia đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Viettel vận hành siêu máy tính mới nhất của nvidia đầu tiên tại Việt Nam

Viettel vận hành siêu máy tính mới nhất của nvidia đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Siêu máy tính Pocket Lab được Sách Kỷ lục Guiness Thế giới ghi nhận
Siêu máy tính Pocket Lab được Sách Kỷ lục Guiness Thế giới ghi nhận

VOV.VN - Pocket Lab do Tiiny AI phát triển đã trở thành siêu máy tính được Sách Kỷ Lục Guinness Thế Giới xác nhận là “siêu máy tính AI cá nhân nhỏ nhất thế giới”.

Siêu máy tính Pocket Lab được Sách Kỷ lục Guiness Thế giới ghi nhận

Siêu máy tính Pocket Lab được Sách Kỷ lục Guiness Thế giới ghi nhận

VOV.VN - Pocket Lab do Tiiny AI phát triển đã trở thành siêu máy tính được Sách Kỷ Lục Guinness Thế Giới xác nhận là “siêu máy tính AI cá nhân nhỏ nhất thế giới”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ