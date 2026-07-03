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Trung Quốc ra mắt “robot bạn đồng hành” siêu thực gây tranh cãi

Thứ Sáu, 08:56, 03/07/2026
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VOV.VN - Một công ty công nghệ Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, robot này cũng gây ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội nước này.

Tại sự kiện ra mắt toàn cầu năm 2026 hôm đầu tuần, nhà sản xuất robot Trung Quốc UBTech đã giới thiệu dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật U1, được định vị là thiết bị bầu bạn hàng ngày của con người.

Theo thông cáo báo chí của UBTech, phiên bản cao cấp của robot có giá lên tới 990.000 nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng), tất cả các phiên bản đều chỉ dành cho người mua và người dùng trưởng thành.

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Dòng sản phẩm U1 của UBTech (Ảnh: UBTech)

Thông tin sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc xác nhận dòng sản phẩm U1 có hai phiên bản nam và nữ. Còn theo thông cáo báo chí, phiên bản nam cao 183 cm, nặng 42 kg, trong khi phiên bản nữ cao 168 cm, nặng 35,2 kg.

Robot này được cho là có khả năng thực hiện hơn 90% các chuyển động cơ bản của con người, được trang bị mô hình lớn trí tuệ nhân tạo (AI) cảm xúc đầu tiên trên thế giới để làm bạn đồng hành lâu dài, có khả năng nhận biết hơn 20 trạng thái cảm xúc cụ thể với tỷ lệ chính xác trên 90%.

Giá bán lẻ của U1 Lite là 119.800 nhân dân tệ, U1 Pro là 169.800 nhân dân tệ, U1 Ultra nam là 990.000 nhân dân tệ và U1 Ultra nữ là 880.000 nhân dân tệ.

Chu Kiếm, nhà sáng lập, CEO và Chủ tịch của UBTech, cho biết mức giá này đảm bảo biên lợi nhuận hợp lý, việc sản xuất hàng loạt cho nhiều phân khúc người tiêu dùng khác nhau trong tương lai sẽ giúp giảm hơn nữa chi phí sản xuất và giá bán lẻ.

Tại sự kiện, doanh nhân này cho biết, đơn đặt trước cho dòng robot hình người siêu thực U1 đã vượt 13.000 chiếc kể từ ngày 2/6, gấp 10 lần tổng số lượng robot hình người công nghiệp mà UBTech đã xuất xưởng trong năm 2025, đồng thời tiết lộ dòng robot này dự kiến đạt sản lượng 10.000 chiếc trong năm 2026 và hướng đến mục tiêu 50.000 chiếc vào năm 2027.

Mặc dù các robot này vẫn còn thiếu tự nhiên, với các chuyển động và phản ứng chưa thể mượt mà được như người thật, nhưng thiết kế và chức năng của robot vẫn gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một số cư dân mạng hết sức ấn tượng với sự đổi mới này. Một người dùng Sina Weibo cho rằng: “Kỷ nguyên của robot cá nhân có lẽ đã bắt đầu một cách âm thầm và ngay bây giờ… Chúng có thể hiểu môi trường xung quanh, di chuyển trong môi trường thực tế và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thay vì chỉ xử lý thông tin. Nếu công nghệ phát triển như mong đợi, tương lai này có thể đến sớm hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng”.

Một cư dân mạng khác đăng trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu (RedNote) của Trung Quốc cho biết, cô sẽ rất sẵn lòng mua robot nếu nó có thể hỗ trợ về mặt cảm xúc, nhắc nhở cô uống thuốc và gọi dịch vụ cấp cứu khi cô bị ốm. “Một người bạn đồng hành không bao giờ phản bội hay bỏ rơi bạn, hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra. Đặc biệt là khi bạn còn có thể tùy chỉnh ngoại hình của nó”, cô viết.

Tuy nhiên, một số người cho rằng robot được thiết kế như người bạn đồng hành về mặt cảm xúc có thể dẫn đến sự phụ thuộc không lành mạnh ở người dùng, làm suy giảm sự giao lưu trực tiếp giữa con người với nhau.

Một người dùng Sina Weibo cho biết: “Chúng ta có thể sẵn sàng chi hàng trăm nghìn, thậm chí gần một triệu nhân dân tệ, để mua một ‘người bạn đồng hành hoàn hảo’ có khả năng nhận biết hơn 20 cảm xúc và luôn dịu dàng, ngoan ngoãn. Nhưng trong các mối quan hệ thực tế, chúng ta thường muốn vứt bỏ đi ngay khi có dấu hiệu bất hòa”.

Cũng có người dùng đặt câu hỏi: “Liệu đây là dấu hiệu của sự tiến bộ công nghệ hay là sự suy giảm khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ giữa người với người?”.

Học viên robot chơi bóng bàn. Ảnh CCTV.png

Trường robot đầu tiên tại Trung Quốc chính thức hoạt động

VOV.VN - Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động trường đào tạo robot đầu tiên tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, với mục tiêu trang bị “bộ não” và kỹ năng nghề giúp robot có thể làm việc trong các môi trường thực tế phức tạp, thay vì chỉ hoạt động theo kịch bản lập trình sẵn.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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