Trung Quốc tăng tốc xây dựng mạng thông tin thế hệ mới

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Internet Trung Quốc 2026 ở Bắc Kinh, ông Chung Chí Hồng, Tổng công trình sư Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, nhấn mạnh Trung Quốc đang đứng trước điểm khởi đầu lịch sử mới của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, vì thế cần tạo dựng lợi thế phát triển mới và thúc đẩy ngành Internet phát triển chất lượng cao. Theo ông, ngành này sẽ tập trung vào 4 hướng chính.

Hội nghị Internet Trung Quốc 2026 diễn ra ở Bắc Kinh từ ngày 8 đến 10/7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thứ nhất là bám sát chiến lược quốc gia, tăng tốc quy hoạch và xây dựng mạng thông tin thế hệ mới và mạng tính toán, hình thành mạng thông tin tích hợp không gian - mặt đất, qua đó hỗ trợ mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là việc đẩy mạnh bố trí mang tính chiến lược, quy hoạch tổng thể, xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, hình thành các cụm công nghiệp số có sức cạnh tranh quốc tế, tạo thêm động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Thứ hai là lấy đổi mới làm động lực, tăng cường nghiên cứu cơ bản và chinh phục công nghệ lõi, thúc đẩy ra đời nhiều thành quả mang tính dẫn dắt, giúp Trung Quốc giành quyền chủ động trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Ngành này đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống đổi mới phối hợp, thúc đẩy phát triển đồng bộ giữa các doanh nghiệp trong toàn chuỗi ngành, hình thành hệ sinh thái đổi mới mở cửa và giàu sức sống.

Thứ ba là coi tích hợp là giải pháp quan trọng để giải phóng tiềm năng kinh tế số, thúc đẩy Internet gắn với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ thông tin thế hệ mới, mở rộng mô hình dịch vụ, loại hình kinh doanh và không gian ứng dụng số, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc nhân văn, tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi người dùng.

Cuối cùng là tăng cường mở cửa và hợp tác quốc tế, đẩy mạnh chiến lược “ra biển lớn”, đưa sản phẩm, dịch vụ số chất lượng cao của Trung Quốc vươn ra thị trường toàn cầu, chủ động tham gia xây dựng quy tắc và tiêu chuẩn trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, qua đó nâng cao vị thế thương hiệu Trung Quốc trên bản đồ số thế giới.

Việc Trung Quốc tăng tốc xây dựng mạng thông tin thế hệ mới và mạng tính toán cho thấy nước này đang coi hạ tầng số là nền tảng chiến lược cho tăng trưởng kinh tế và cạnh tranh công nghệ. Đồng thời, định hướng gắn với đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế cho thấy Bắc Kinh muốn vừa đẩy nhanh hoàn thiện mục tiêu “Trung Quốc số” trong nước, vừa nâng cao vai trò trong định hình trật tự số toàn cầu.