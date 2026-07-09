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Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu thu hút nhân tài quốc tế, đổi mới công nghệ lõi

Thứ Năm, 09:41, 09/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực đổi mới khoa học – công nghệ, trong đó đặc biệt chú trọng thu hút nhân tài quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Khoa học - Công nghệ quốc gia 2025 tại Bắc Kinh ngày 8/7, ông Tập Cận Bình cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, khoa học - công nghệ Trung Quốc vẫn tồn tại một số hạn chế, nhất là năng lực đổi mới nguyên gốc ở một số lĩnh vực còn yếu, cơ cấu đội ngũ nhân lực chưa hợp lý và hiệu quả đầu tư chưa cao.

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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, ngày 8/7 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Nhà lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu nắm bắt “cơ hội” trong dịch chuyển nhân tài toàn cầu, tích cực thu hút các nhà khoa học trẻ và nhóm nghiên cứu xuất sắc từ nước ngoài, đồng thời tăng cường đào tạo và hỗ trợ dài hạn cho đội ngũ nghiên cứu trong nước.

Ông khẳng định sau Hội nghị khoa học - công nghệ toàn quốc năm 2024, Trung Quốc đã đạt nhiều tiến triển trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, khoa học sự sống và vật chất. Một số thành tựu nổi bật gồm việc tàu “Hằng Nga-6” lần đầu tiên mang mẫu vật từ mặt xa của Mặt Trăng về Trái Đất, cùng các bước tiến trong robot thông minh, máy bay không người lái và dược phẩm sáng tạo.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra các “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế và nhận thức trong hoạt động khoa học - công nghệ, yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ để tháo gỡ.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, ông nhấn mạnh cần đẩy nhanh tự chủ khoa học - công nghệ ở trình độ cao, hướng tới mục tiêu xây dựng Trung Quốc thành cường quốc khoa học - công nghệ vào năm 2035.

Về định hướng phát triển, Trung Quốc sẽ tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, vi mạch, chế tạo tiên tiến cũng như các lĩnh vực chiến lược như biển sâu, không gian và lòng đất sâu. Đồng thời, nước này cũng sẽ tăng cường xây dựng hạ tầng khoa học - công nghệ, thúc đẩy ứng dụng AI trong nghiên cứu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng thừa nhận tỷ lệ chuyển hóa thành quả khoa học - công nghệ còn thấp, yêu cầu xây dựng hệ thống chuyển giao công nghệ quốc gia, phát triển các trung tâm kiểm chứng khái niệm và nền tảng thử nghiệm nhằm tháo gỡ nút thắt trong giai đoạn đầu thương mại hóa.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phân bổ và quản lý, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và xã hội tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.

Trong lĩnh vực an toàn và đạo đức công nghệ, Trung Quốc sẽ tăng cường đánh giá rủi ro, cảnh báo sớm và năng lực ứng phó, đồng thời tham gia sâu hơn vào quản trị khoa học - công nghệ toàn cầu, nâng cao vai trò trong xây dựng các quy tắc quốc tế.

Ông Tập Cận Bình khẳng định, để thúc đẩy khoa học - công nghệ phát triển bền vững, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, đồng thời huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

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Ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026

VOV.VN - Tại buổi họp báo về Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị toàn cầu trí tuệ nhân tạo, đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm nay.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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