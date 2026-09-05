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Trung Quốc thúc đẩy phát triển đội ngũ giáo viên trong thời đại số

Thứ Bảy, 11:54, 05/09/2026
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VOV.VN - Trung Quốc vừa khởi động Kế hoạch hành động quốc gia phát triển đội ngũ giáo viên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thu hẹp chênh lệch nguồn lực giáo dục giữa các vùng miền và tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo.

Tại cuộc họp báo về xây dựng đội ngũ giáo viên, đại diện Vụ Công tác giáo viên thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, phát triển đội ngũ nhà giáo sẽ được đặt ở vị trí chiến lược trong lộ trình xây dựng Trung Quốc thành cường quốc giáo dục. Mục tiêu đặt ra là hình thành hệ thống phát triển giáo viên chất lượng cao, nâng cao đồng thời năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và khả năng đáp ứng yêu cầu giáo dục trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng.

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Trung Quốc thúc đẩy phát triển đội ngũ giáo viên trong thời đại số. Ảnh minh họa: KT

Theo định hướng mới, Trung Quốc sẽ tiếp tục nhấn mạnh vai trò nêu gương, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm giáo dục của giáo viên. Những nhà giáo có đóng góp nổi bật, nhất là tại các địa bàn cơ sở, vùng khó khăn, sẽ được biểu dương và nhân rộng. Trong khi các hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm.

Về cải cách đào tạo sư phạm, Bộ Giáo dục Trung Quốc dự kiến khuyến khích thêm nhiều trường đại học có chất lượng tham gia đào tạo giáo viên, đồng thời thí điểm xây dựng các học viện giáo viên xuất sắc ở cấp quốc gia. Chương trình đào tạo sẽ được điều chỉnh theo hướng trang bị cho giáo viên năng lực số, kiến thức công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo và kỹ năng làm việc liên ngành.

Đáng chú ý, chương trình “AI + phát triển giáo viên” sẽ được mở rộng nhằm đưa kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo. Thông qua Trung tâm Giáo viên trên Nền tảng Giáo dục thông minh quốc gia, giáo viên sẽ được tiếp cận các khóa học và công cụ hỗ trợ ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng, tổ chức lớp học và đánh giá kết quả học tập. Trung Quốc hướng tới từng bước phổ cập năng lực ứng dụng AI trong giáo dục.

Cùng với đổi mới đào tạo, Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa thành thị và nông thôn, giữa các khu vực phát triển với vùng biên giới, vùng còn khó khăn. Các chương trình nâng cao năng lực giáo viên tại trường trung học cấp huyện sẽ được đẩy mạnh; giáo viên trẻ tại khu vực biên giới được hỗ trợ đào tạo. Mô hình hỗ trợ theo nhóm, luân chuyển giáo viên và huy động giáo viên nghỉ hưu tiếp tục tham gia giảng dạy cũng sẽ được duy trì.

Về chế độ đãi ngộ, Trung Quốc cho biết sẽ bảo đảm mức thu nhập bình quân của giáo viên trong giáo dục bắt buộc không thấp hơn mức thu nhập bình quân của công chức cùng địa phương. Chính sách thu nhập theo hiệu quả công việc sẽ ưu tiên giáo viên trực tiếp đứng lớp, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên công tác tại nông thôn. Giai đoạn ba của chương trình phúc lợi dành cho giáo viên cũng sẽ được triển khai.

Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ chuẩn hóa quy trình xử lý khiếu nại, tăng cường tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho giáo viên; xử lý nghiêm các hành vi bịa đặt, vu khống, xâm phạm danh dự nhà giáo. Nước này cũng dự kiến hoàn thiện quy định về kỷ luật giáo dục và áp dụng cơ chế “danh sách trắng” nhằm giảm các hoạt động kiểm tra, đánh giá và thủ tục hành chính không cần thiết trong trường học.

Những biện pháp trên cho thấy Trung Quốc đang hướng tới xây dựng đội ngũ giáo viên vừa vững chuyên môn, vừa thích ứng với chuyển đổi số, qua đó tạo nền tảng nhân lực cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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