Chiều tối qua (5/9), Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục ra cảnh báo màu vàng cho bão Ling Ling, cơn bão nhiệt đới số 13 đổ bộ vào nước này trong năm nay.



Hình ảnh bão Ling Ling.

Theo đó, vào hồi 17h ngày 5/9 theo giờ địa phương, vị trí tâm bão Ling Ling ở khoảng 25,4 độ vĩ Bắc, 125,3 độ kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc 590km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (khoảng 200km/h), giật trên cấp 17. Bão Ling Ling di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đang ngày càng mạnh lên.



Dự kiến, sáng mai (7/9), bão sẽ tiến vào khu vực biển Hoàng Hải, sau đó suy yếu dần tuy nhiên bão Ling Ling sẽ khiến khu vực các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc như Liêu Ninh, Cát Lâm có mưa lớn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ling Ling, các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang của Trung Quốc sẽ có mưa to và mưa rất to.

Hiện Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã tiếp tục ra cảnh báo màu vàng về bão Ling Ling và yêu cầu các địa phương có bão đi qua chuẩn bị công tác ứng phó với bão./.