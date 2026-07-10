Trung Quốc - Triều Tiên nhấn mạnh tương trợ chiến lược

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra định hướng chiến lược mới nhằm củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống Trung – Triều, đồng thời không ngừng trao thêm “nội hàm thời đại mới” cho mối quan hệ này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định “Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung – Triều”, ký cách đây 65 năm, là nền tảng chính trị pháp lý quan trọng của “tình đồng chí chiến đấu được kết bằng máu” giữa 2 dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song. Ảnh Tân Hoa Xã

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh 2 bên cần giữ vững “định lực chiến lược”, thúc đẩy thực hiện các nhận thức chung giữa lãnh đạo 2 nước, gắn hợp tác song phương với mục tiêu củng cố sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và hiện đại hóa của mỗi nước; đồng thời kêu gọi 2 bên tăng cường phối hợp chiến lược, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước, tạo môi trường bên ngoài thuận lợi cho hai nước vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn quốc gia mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh Tân Hoa Xã

Về phía Triều Tiên, Thủ tướng Pak Thae-song chuyển lời thăm hỏi của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, chúc mừng 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá cao các thành tựu phát triển của Trung Quốc.

Thủ tướng Pak Thae-song cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chọn Triều Tiên làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm cùng cuộc gặp “mang tính lịch sử” giữa lãnh đạo 2 bên đã tạo cột mốc mới trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Pak Thae-song khẳng định “Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Triều – Trung” đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để phát triển quan hệ từ góc độ chiến lược và lâu dài; đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên “kiên định ủng hộ Trung Quốc bảo vệ lợi ích cốt lõi trong vấn đề Đài Loan” và nỗ lực đưa quan hệ Triều – Trung trở thành “quan hệ chiến lược mạnh mẽ nhất”.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và cấu trúc an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc Bắc Kinh và Bình Nhưỡng liên tục nhắc lại hiệp ước tương trợ cho thấy thông điệp về mức độ gắn kết chính trị – an ninh, đồng thời phản ánh nỗ lực củng cố tính chính danh và nền tảng xã hội cho con đường xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện đại hóa.