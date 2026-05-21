Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng này

Thứ Năm, 11:46, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên ngay cuối tháng 5 này hoặc đầu tháng 6 tới.

Các hãng truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một số quan chức của chính phủ nước này đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 6 tới. Nếu chuyến thăm diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2019, đồng thời được xem là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thể hiện tầm ảnh hưởng trong chính trường quốc tế.

Theo các nguồn tin, một nhóm quan chức chịu trách nhiệm về an ninh và nghi lễ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã tới Bình Nhưỡng - Thủ đô của Triều Tiên, để chuẩn bị cho các thủ tục liên quan chuyến thăm.

Chuyến thăm và cái bắt tay lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên năm 2019. Ảnh: Reuters

Vào tháng 6/2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có chuyến thăm được đánh giá mang tính lịch sử tới Bình Nhưỡng - chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nhất Trung Quốc trong 14 năm. Trong cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí củng cố quan hệ song phương vì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng. Đánh giá về chuyến thăm này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ca ngợi chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “cơ hội quan trọng” để hai nước tự hào về tình hữu nghị lâu đời và “không thể thay đổi” với thế giới.

Theo giới phân tích, Trung Quốc hiện là đồng minh kinh tế và chính trị quan trọng hàng đầu của Triều Tiên. Năm 2025, ông Kim Jong-un đã đến thăm Bắc Kinh để tham lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Tag: hàn quốc triều tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm triều tiên
Tin liên quan

Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương
VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai ngày 19-20/5 đánh dấu một bước phát triển mới của quan hệ song phương giữa hai đối tác đã hết sức gần gũi.

Toàn cảnh quốc tế trưa 20/5: Nga - Trung nối lại "ngoại giao trà đạo" tại Bắc Kinh
VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 20/5 để thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế, khép lại bằng cuộc gặp thân mật bên tách trà giữa hai nhà lãnh đạo được xem là những “người bạn cũ”.

Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 khẳng định quan hệ Nga – Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc chung, và là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia.

Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”
VOV.VN - Sáng nay (20/5), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh.

Nga sẵn sàng ký kế hoạch hợp tác quân sự dài hạn với Triều Tiên đến năm 2031
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Triều Tiên ngày 26/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong đó hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác quốc phòng theo hướng dài hạn.

