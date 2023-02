Trung Quốc tuyên bố “giành chiến thắng quyết định” trong phòng chống Covid-19

CDC Trung Quốc: Số ca tử vong do Covid-19 tại bệnh viện giảm gần 98%

VOV.VN - Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố ngày 8/2 cho thấy, số ca tử vong tại bệnh viện do Covid-19 ở nước này đã giảm gần 98% vào ngày 6/2 so với mức đỉnh là gần 4.300 ca mỗi ngày sau hơn 1 tháng.