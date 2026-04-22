  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trung Quốc tuyên bố quan hệ với Philippines đối mặt “khó khăn nghiêm trọng”

Thứ Tư, 18:14, 22/04/2026
VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines ngày 22/4 đã ra tuyên bố phản đối phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng nước này, nhấn mạnh “quan hệ Trung Quốc - Philippines đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng”.

Trong một tuyên bố dưới hình thức hỏi đáp đưa ra ngày 22/4, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, ông Quý Lăng Bằng, đã lên tiếng phản hồi về những phát biểu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro.

Các phát biểu này liên quan đến cáo buộc Trung Quốc thách thức quyền tự do hàng hải và các chuẩn mực quốc tế, nuôi dưỡng tham vọng bành trướng, đang chiếm đóng bất hợp pháp hoặc có ý đồ chiếm đóng lãnh thổ thuộc về Philippines. Ông Teodoro đồng thời gọi các cuộc tập trận chung giữa Philippines và Mỹ là một hình thức răn đe tập thể nhằm vào Trung Quốc.

Ảnh minh họa: Reuters

Ông Quý Lăng Bằng gọi các phát ngôn này là “những luận điệu vô căn cứ, đổi trắng thay đen và tùy tiện bôi nhọ Trung Quốc”, do vậy Đại sứ quán “kiên quyết phản đối”.

Người phát ngôn nhấn mạnh: “Quan hệ Trung Quốc - Philippines đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng”, mà theo ông là do “một số thế lực tại Philippines” liên tục gây rối và lôi kéo các quốc gia bên ngoài khu vực can thiệp vào các vấn đề khu vực.

Mỹ và Philippines đã khởi động cuộc tập trận thường niên mang tên “Balikatan” (Vai kề vai) kéo dài 19 ngày từ đầu tuần này, với quy mô được cho là lớn nhất từ trước đến nay về số lượng quốc gia tham dự. Nhật Bản lần đầu tiên tham gia với quy mô lớn và tư cách thành viên đầy đủ, sau khi ký kết thỏa thuận quân sự với Philippines vào năm 2025.

Lực lượng Philippines và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận tấn công trên biển tại một hòn đảo xa xôi của Philippines gần Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ cuộc tập trận. Theo lời người đứng đầu quân đội Philippines, cuộc tập trận sẽ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện thực tế. Hoạt động bắn đạn thật phản công cũng sẽ diễn ra tại tỉnh Zambales trên Biển Đông, cách bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Trung Quốc khoảng 230 km.

Cuộc tập trận ngay lập tức vấp phải sự phản ứng từ Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Côn, ngày 20/4 đã lên tiếng chỉ trích, cáo buộc Mỹ, Nhật Bản và Philippines “đùa với lửa”, đồng thời cảnh báo các liên minh quân sự như vậy có thể làm gia tăng đối đầu trong khu vực.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Philippines hy vọng Trung Quốc, ASEAN kết thúc đàm phán về COC trong năm 2026

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro hy vọng rằng các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á về Bộ quy tắc ứng xử (COC) được chờ đợi từ lâu ở Biển Đông sẽ kết thúc trong năm nay.

Việt Nam lên tiếng về vụ việc giữa tàu Trung Quốc và Philippines gần đảo Thị Tứ

VOV.VN - Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ, đồng thời đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, kiềm chế và hành động có trách nhiệm.

Trung Quốc đưa ra khuyến cáo an ninh ở Indonesia và Philippines

VOV.VN - Trung Quốc đã đồng thời đưa ra các khuyến cáo an ninh ở Indonesia và Philippines đối với công dân nước này sau hàng loạt bất ổn thời gian gần đây. 

