Philippines sẵn sàng nối lại đàm phán dự án dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông

Thứ Tư, 17:57, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết ông sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận với Trung Quốc về dự án dầu khí chung ở Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh rằng xung đột ở Trung Đông có thể là động lực thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Tổng thống Marcos và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí vào năm 2023 về việc nối lại đàm phán phát triển dầu khí chung, nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ trong nhiều năm.

Trả lời báo chí ngày 24/3, Tổng thống Marcos cho biết hai bên đã thảo luận nhiều về dự án hợp tác khai thác dầu khí chung, nhưng tranh chấp lãnh thổ cản trở điều đó. Theo ông Marcos, xung đột ở Trung Đông sẽ tạo động lực cho cả hai bên đạt được thỏa thuận. Philippines và Trung Quốc luôn phân biệt rõ ràng giữa tranh chấp lãnh thổ và các thỏa thuận thương mại, với hợp tác thương mại vốn mang lại lợi ích cho hai quốc gia.

philippines san sang noi lai dam phan du an dau khi voi trung quoc o bien Dong hinh anh 1
Tổng thống Philippines Marcos tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Ảnh: Reuters

Đề cập xung đột giữa Mỹ và Israel ở Iran, Tổng thống Marcos cho biết, Philippines không muốn chiến tranh, đồng thời khẳng định chính sách đối ngoại của Philippines là hòa bình và lợi ích quốc gia. Philippines đang theo dõi, chờ đợi, hy vọng cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc và thế giới sẽ trở lại trạng thái bình thường,

Tổng thống Marcos ngày 25/3 tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia thông qua một sắc lệnh hành pháp, cho phép chính phủ phản ứng nhanh hơn với các rủi ro về nguồn cung do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Các biện pháp bao gồm đẩy nhanh quá trình mua nhiên liệu, thanh toán trước cho các hợp đồng nhiên liệu và tập trung vào việc đảm bảo vận chuyển và nguồn cung nhiên liệu, các mặt hàng thiết yếu khác dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng cao.

Trả lời họp báo sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng, Tổng thống trấn an người dân, nhấn mạnh việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia nhằm mục đích "cung cấp cho chính phủ nhiều lựa chọn hơn, trao cho chính phủ quyền hành động nhanh hơn, mua dầu mà không cần phải trải qua một quy trình dài dòng, và điều phối tất cả các cơ quan theo một hướng duy nhất".

“Philippines không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nói chung mà chỉ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng về giá cả và nguồn cung do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Đây là điều chúng ta cần phải giải quyết ngay lập tức. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia không nhằm mục đích gây hoang mang dư luận về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Trung Đông mà chỉ là một “công cụ phòng ngừa” cho bất cứ điều gì có thể xảy ra tiếp theo”, ông nói. 

Một Ủy ban liên bộ cũng được thành lập nhằm giám sát chuỗi cung ứng thực phẩm, giá nhiên liệu, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác. Ủy ban này cũng phải đưa ra các giải pháp dài hạn để giảm sự phụ thuộc của đất nước vào nhiên liệu nhập khẩu và tăng cường năng lượng nội địa.

Philippines phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ Trung Đông, đối mặt với rủi ro về nguồn cung và giá cả tăng vọt. Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin trước đó cho biết Manila đang xem xét tất cả các lựa chọn, bao gồm nhập khẩu dầu từ Nga. Philippines cũng đang đàm phán với các nhà cung cấp ở Thái Lan, Nhật Bản và Singapore.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tin liên quan

Iran tuyên bố “chắc chắn” sẽ tiếp tục thu phí qua eo biển Hormuz
Iran tuyên bố “chắc chắn” sẽ tiếp tục thu phí qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo một quan chức cấp cao Iran, nước này “chắc chắn” sẽ tiếp tục thu phí đối với các quốc gia và tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà Tehran hiện gần như đã đóng cửa đối với vận tải toàn cầu.

Iran tuyên bố “chắc chắn” sẽ tiếp tục thu phí qua eo biển Hormuz

Iran tuyên bố “chắc chắn” sẽ tiếp tục thu phí qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo một quan chức cấp cao Iran, nước này “chắc chắn” sẽ tiếp tục thu phí đối với các quốc gia và tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà Tehran hiện gần như đã đóng cửa đối với vận tải toàn cầu.

Quân đội Iran bác tin đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ
Quân đội Iran bác tin đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya bác bỏ thông tin Iran đang đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ, nói rằng Washington “chỉ đang tự đàm phán với chính mình”.

Quân đội Iran bác tin đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ

Quân đội Iran bác tin đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya bác bỏ thông tin Iran đang đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ, nói rằng Washington “chỉ đang tự đàm phán với chính mình”.

Toàn cảnh quốc tế trưa 25/3: Iran nêu điều kiện then chốt để chấm dứt xung đột
Toàn cảnh quốc tế trưa 25/3: Iran nêu điều kiện then chốt để chấm dứt xung đột

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến cho tới khi nhận được khoản bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại đã gánh chịu, đồng thời khẳng định sẽ chiến đấu cho tới khi "mọi lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ" và có được "các bảo đảm quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý".

Toàn cảnh quốc tế trưa 25/3: Iran nêu điều kiện then chốt để chấm dứt xung đột

Toàn cảnh quốc tế trưa 25/3: Iran nêu điều kiện then chốt để chấm dứt xung đột

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến cho tới khi nhận được khoản bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại đã gánh chịu, đồng thời khẳng định sẽ chiến đấu cho tới khi "mọi lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ" và có được "các bảo đảm quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý".

