Trung Quốc và Mỹ khởi động “ngoại giao gấu trúc” trước thềm gặp thượng đỉnh

Trong một thông báo ngày 24/4, Hiệp hội Bảo tồn động vật hang dã Trung Quốc thông báo sẽ khởi động đợt hợp tác nghiên cứu mới về bảo tồn gấu trúc khổng lồ với Vườn thú Atlanta của Mỹ.

Gấu trúc Phúc Song. Ảnh: Cơ sở Nghiên cứu và Nuôi dưỡng Gấu trúc khổng lồ Thành Đô.

Hiệp hội cho biết, theo các điều khoản của thỏa thuận hợp tác nghiên cứu quốc tế về bảo tồn gấu trúc khổng lồ ký kết giữa hai bên vào năm ngoái, cặp gấu trúc khổng lồ Bình Bình (Pingping, đực) và Phúc Song (Fushuang, cái) của Cơ sở Nghiên cứu và nuôi dưỡng gấu trúc khổng lồ Thành Đô sẽ sang Mỹ để bắt đầu một chương trình hợp tác kéo dài 10 năm, qua đó tiếp nối “mối duyên gấu trúc” mà nhân dân hai nước đã cùng chia sẻ trong hơn hai thập kỷ qua.

Hiệp hội cũng cho biết thêm, theo thỏa thuận hợp tác trước đó, 2 chú gấu trúc khổng lồ Dương Dương (Yangyang) và Luân Luân (Lunlun) đã tới Vườn thú Atlanta vào năm 1999. Trong thời gian lưu trú tại đây, chúng đã sinh sản và nuôi dưỡng thành công 5 lứa với tổng cộng 7 chú gấu con, đánh dấu kết quả tốt nhất trong lịch sử hợp tác quốc tế về nhân giống gấu trúc khổng lồ giữa Trung Quốc và các nước phương Tây.

Hiệp hội này nhấn mạnh, hợp tác giữa hai bên góp phần thúc đẩy sự nghiệp bảo tồn loài gấu trúc nói chung, đồng thời đóng góp tích cực vào việc tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa người dân Trung Quốc và Mỹ.

Hiệp hội bày tỏ, đợt hợp tác quốc tế mới này sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến bộ trong các lĩnh vực trọng điểm liên quan đến gấu trúc, cũng như hỗ trợ công tác bảo tồn gấu trúc hoang dã và phát triển Vườn quốc gia Gấu trúc khổng lồ.

Tháng 12/2023, 3 cá thể gấu trúc khổng lồ đang được nuôi dưỡng tại Vườn thú Quốc gia Smithsonian ở Washington, D.C. đã hồi hương về Trung Quốc sau khi thỏa thuận cho mượn hết hạn cùng tháng. Vào thời điểm đó, “ngoại giao gấu trúc” từng tạm dừng giữa hai bên. Tuy nhiên, năm 2024, hoạt động này đã được nối lại, khi vào tháng 10, hai cá thể gấu trúc khổng lồ mang tên Bảo Lực (Bao Li) và Thanh Bảo (Qing Bao) đã được đưa từ Tứ Xuyên đến Washington, D.C., đánh dấu lần đầu tiên sau 24 năm Vườn thú quốc gia Smithsonian có lại những chú gấu trúc đến từ Trung Quốc.

Từng có thời điểm, dư luận Trung Quốc phản đối việc gửi gấu trúc khổng lồ sang Mỹ, do những lo ngại về tình trạng sức khỏe của các cá thể gấu trúc từng sống tại đây trước đó.