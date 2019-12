Tù nhân người Australia tuyệt thực trong nhà tù Iran

Hiện cơ quan chức năng Australia đang làm việc với chính quyền Iran để yêu cầu trao trả tự do cho tù nhân này. Trong một bức thư được công bố nhân dịp Giáng sinh, giảng viên trường Đại học Melbourne, Australia, tiến sỹ Kylie Moore Gilbert cho biết, cô đã tuyệt thực để yêu cầu chính quyền Iran trả tự do cho cô ngay lập tức và đòi công lý cho những người đang bị giam giữ trong nhà tù của Iran.

Tiến sỹ Kylie Moore Gilbert. Ảnh: 7news.

Tiến sỹ Kylie Moore Gilbert bị giam giữ trong nhà tù của Iran từ tháng 10/2018. Gần đây cô bị tòa án Iran kết tội gián điệp và phải ngồi tù 10 năm. Vào đầu tháng này, tiến sỹ Kylie Moore Gilbert đã gửi một lá thư ngỏ tới Thủ tướng Australia Scott Morrison để nêu vấn đề của mình.

Tiến sỹ Gilbert viết “trong vòng 9 tháng, tôi bị cấm không được liên lạc với gia đình trừ 1 cuộc điện thoại kéo dài 3 phút với bố mà tôi được phép sau khi tôi thực hiện các biện pháp tuyệt vọng đặt cuộc sống của mình vào rủi ro”. Tiến sỹ Gilbert cũng cho biết cô đã thực hiện 5 cuộc tuyệt thực như là phương tiện duy nhất để lên tiếng song không có kết quả.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne khẳng định, Australia phản đối cáo buộc gián điệp đối với tiến sỹ Gilbert và cho biết đã nhiều lần trực tiếp trao đổi với người đồng cấp Iran về vụ việc này. Hiện nay. các cơ quan chức năng của Australia đang nỗ lực để sớm đưa tiến sỹ Gilbert về nước. Trong khi đó, Thủ tướng Scott Morrison cho hay, thời gian gần đây, tiến sỹ Gilbert cũng đã nhận được hỗ trợ về lãnh sự.

Trước đó vào hồi đầu tháng 10/2019, Iran đã trả tự do cho 2 blogger Australia chuyên viết về du lịch sau khi Australia tuyên bố thả tự do và không dẫn độ về Mỹ một công dân Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran của Mỹ. Dư luận từng hy vọng, sau hành động thiện chí của Australia, 3 công dân của nước này mà Iran đang giam giữ sẽ được thả. Song thực tế chỉ 2 blogger được trả tự do trong khi tiến sỹ Gilbert tiếp tục bị giam giữ cho đến lúc này./.