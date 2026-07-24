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Tỷ lệ có "quan điểm tích cực" về chủ nghĩa tư bản suy giảm ở Mỹ

Thứ Sáu, 09:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Một cuộc thăm dò gần đây của Fox News lặp lại dữ liệu của Gallup từ năm ngoái (2025) ở một điểm quan trọng: Quan điểm về chủ nghĩa tư bản suy giảm.

Một câu chuyện lớn trong chính trường Mỹ hiện nay là sự suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa tư bản và công bằng kinh tế, đài CNN cho hay. Các cuộc thăm dò mới củng cố thêm nhận định rằng ngay cả phe cánh hữu cũng ngày càng thất vọng.

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Một hải cảng Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, quan điểm về chủ nghĩa tư bản đã giảm từ 30 điểm tích cực vào năm 2019 (57% ủng hộ so với 27% phản đối trong số cử tri đã đăng ký) xuống chỉ còn 4 điểm tích cực hiện nay (50%-46%). Cuộc thăm dò cũng cho thấy 65% cử tri đồng ý rằng “hệ thống được thiết kế để ưu ái người giàu”. Con số này tăng từ 56% trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Điều đáng chú ý nhất ở cả hai điểm dữ liệu là một số thay đổi lớn nhất lại xảy ra trong hàng ngũ đảng Cộng hòa.

Trong khi 72% đảng viên Cộng hòa có cái nhìn tích cực về chủ nghĩa tư bản vào năm 2019, con số này đã giảm xuống còn 61% hiện nay. Và tỷ lệ đảng viên Cộng hòa có cái nhìn “rất” tích cực về chủ nghĩa tư bản đã giảm từ 54% xuống còn 41%.

Tương tự, tỷ lệ đảng viên Cộng hòa cho rằng hệ thống được thiết kế để ưu ái người giàu đã tăng từ 30% năm 2018 lên 42% hiện nay.

Hiện nay, chưa đến một nửa số đảng viên Cộng hòa (đảng tuyên bố ủng hộ thị trường tự do) có cái nhìn rất tích cực về chủ nghĩa tư bản. Và 42% trong số họ tán thành một quan điểm khá giống với Bernie Sanders về nền kinh tế “bị thao túng”. Khó mà tìm được dữ liệu nào thể hiện rõ hơn sự thất vọng ngày càng tăng của người Mỹ đối với hệ thống kinh tế hiện tại.

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Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xóa sổ 100 triệu việc làm ở Mỹ, tăng lợi nhuận tư bản

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders vừa tiết lộ, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng công nghệ tự động hóa đe dọa xóa sổ gần 100 triệu việc làm tại Mỹ trong thập kỷ tới. Ông cũng cảnh báo, AI đang được phát triển theo hướng gia tăng lợi nhuận của các công ty chứ không phải phục vụ lợi ích công cộng.

Và đấy chưa phải là dữ liệu duy nhất chỉ ra điều này.

Theo cuộc khảo sát của Wall Street Journal-NORC hồi tháng 6, chưa đến một nửa người Mỹ cho rằng chủ nghĩa tư bản đang hoạt động “phần nào” tốt - giảm từ 60% cách đây khoảng một thập kỷ.

Trong khi đó, 61% người Mỹ cho biết họ “rất khó chịu” vì cảm giác người giàu không đóng thuế công bằng, theo cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew hồi tháng 1. Con số này bao gồm 41% đảng viên Cộng hòa và những người độc lập có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa.

Cuộc khảo sát tương tự cho thấy 60% tổng số người được hỏi và 42% cử tri có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa cũng có cùng quan điểm về việc một số tập đoàn không đóng thuế công bằng.

Và quan điểm về các doanh nghiệp lớn đã chuyển từ mức tích cực 19 điểm phần trăm vào năm 2012 (58% - 39%) sang mức tiêu cực 25 điểm phần trăm vào năm 2025 (37% - 62%), theo dữ liệu của Gallup.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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