Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ hủy cuộc bỏ phiếu về quyền phát động cuộc chiến Iran

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào chiều 21/5 (theo giờ Washington), ngay trước khi các nghị sĩ rời thủ đô để bước vào kỳ nghỉ nhân Ngày Tưởng niệm. Trước đó, Hạ viện đã bác bỏ 3 nghị quyết liên quan đến quyền phát động chiến tranh trong các cuộc bỏ phiếu sít sao hồi đầu năm nay, với sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Điều này cho thấy sự hậu thuẫn mạnh mẽ trong nội bộ đảng đối với cuộc chiến với Iran cũng như đối với ông Trump.

Tuy nhiên, khoảng cách phiếu bầu ngày càng thu hẹp trong bối cảnh nhiều tuần đã trôi qua kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Nghị quyết gần đây nhất đã thất bại sau khi hai bên hòa phiếu. Theo giới quan sát, nghị quyết ngày 21/5 có khả năng được thông qua do dự kiến sẽ xuất hiện một số nghị sĩ Cộng hòa thay đổi quyết định, trong khi một số người khác vắng mặt.

“Chúng tôi chắc chắn có đủ số phiếu và họ biết điều đó”, Hạ nghị sĩ Gregory Meeks, thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói với báo giới sau khi cuộc bỏ phiếu bị hủy.

Ông Meeks cho biết lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã quyết định lùi cuộc bỏ phiếu sang đầu tháng 6, sau kỳ nghỉ Ngày Tưởng niệm.

Đảng Dân chủ cùng một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã kêu gọi ông Trump trình vấn đề ra Quốc hội để xin phê chuẩn việc sử dụng vũ lực quân sự, viện dẫn quy định trong Hiến pháp Mỹ rằng Quốc hội, chứ không phải tổng thống, mới có quyền tuyên chiến. Các nghị sĩ này bày tỏ lo ngại ông Trump có thể đã đẩy nước Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài mà chưa đưa ra chiến lược rõ ràng.

Trong khi đó, phần lớn nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng Nhà Trắng cho rằng hành động của ông Trump là hợp pháp và nằm trong thẩm quyền của tổng tư lệnh quân đội nhằm bảo vệ nước Mỹ thông qua các chiến dịch quân sự hạn chế để ngăn chặn những mối đe dọa cận kề. Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát đa số sít sao tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Hôm 19/5, Thượng viện Mỹ đã thúc đẩy một nghị quyết riêng biệt nhưng có nội dung tương tự về quyền hạn chiến tranh, trong động thái hiếm hoi được xem là sự phản đối đối với ông Trump. Cuộc bỏ phiếu thủ tục nhằm đưa dự luật sang các vòng xem xét tiếp theo kết thúc với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống, khi 4 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đứng về phía các nghị sĩ đảng Dân chủ, ngoại trừ một người. Ba nghị sĩ đảng Cộng hòa khác không tham gia bỏ phiếu.