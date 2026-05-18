Tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ ông Trump xuống thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai

Thứ Hai, 22:26, 18/05/2026
VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức 37%, thấp nhất kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng, theo kết quả khảo sát mới của New York Times và Đại học Siena công bố ngày 18/5.

Cuộc thăm dò mới nhất của New York Times và Đại học Siena cho thấy tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump hiện ở mức 37%, trong khi 59% số người được hỏi nói họ không hài lòng với cách ông điều hành đất nước. Trong một cuộc khảo sát tương tự do chính hai đơn vị này công bố hồi tháng 1, ông Trump có tỷ lệ ủng hộ 40% và 57% phản đối.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Khảo sát mới cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ cử tri. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong nhóm nam giới đạt 45%, trong khi ở nữ giới chỉ là 29%. Có tới 66% phụ nữ được hỏi cho biết không hài lòng với hiệu quả công việc của ông Trump, so với 51% nam giới có cùng quan điểm. Khảo sát cũng cho thấy phần lớn cử tri thuộc đảng Cộng hoà vẫn ủng hộ ông Trump, với tỷ lệ 82%. Trong số những người đã bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, 79% cho biết họ vẫn hài lòng với hiệu quả lãnh đạo của ông.

Tỷ lệ phản đối cao xuất hiện trong bối cảnh dư luận Mỹ ngày càng lo ngại về cách chính quyền Trump xử lý cuộc chiến với Iran. Có 64% số người được hỏi cho rằng cuộc chiến với Iran là một quyết định sai lầm, trong khi chỉ 30% đánh giá đây là quyết định đúng đắn.

Đa số người tham gia khảo sát cũng phản đối cuộc chiến, với 64% không ủng hộ nỗ lực quân sự hiện nay và 31% bày tỏ ủng hộ. Ngoài ra, 55% cho rằng cuộc chiến sẽ không đáng với những chi phí phải bỏ ra, trong khi 21% tin rằng cái giá đó là chấp nhận được.

Quang Trung/VOV-Washington
Đa số cử tri Mỹ không ủng hộ cách ông Trump xử lý xung đột với Iran
Đa số cử tri Mỹ không ủng hộ cách ông Trump xử lý xung đột với Iran

VOV.VN - Một cuộc thăm dò mới được công bố hôm 4/3 của Đài NBC News (Mỹ) cho thấy đa số cử tri Mỹ không tán thành cách Tổng thống Donald Trump xử lý tình hình Iran và cho rằng Washington không nên tiến hành hành động quân sự nhằm vào quốc gia này.

Đa số cử tri Mỹ không ủng hộ cách Tổng thống Trump xử lý chính sách thuế quan

VOV.VN - Đa số cử tri Mỹ đã bày tỏ ý kiến không tán thành cách Tổng thống Donald Trump xử lý các mức thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu, theo kết quả cuộc thăm dò do ABC News, Washington Post và Ipsos thực hiện từ ngày 12 đến 17/2.

Cử tri Ecuador bác đề xuất cho quân đội Mỹ tái lập căn cứ quân sự

VOV.VN - Kết quả trưng cầu ý dân ngày 16/11 cho thấy hơn 60% người dân Ecuador tham gia bỏ phiếu phản đối đề xuất cho phép lực lượng nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ được đề cử cho vị trí chủ tịch Fed

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu với các doanh nghiệp trước khi lên đường sang Hàn Quốc cho biết, ông đang nghĩ tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho vị trí Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

