Tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ ông Trump xuống thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai

Cuộc thăm dò mới nhất của New York Times và Đại học Siena cho thấy tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump hiện ở mức 37%, trong khi 59% số người được hỏi nói họ không hài lòng với cách ông điều hành đất nước. Trong một cuộc khảo sát tương tự do chính hai đơn vị này công bố hồi tháng 1, ông Trump có tỷ lệ ủng hộ 40% và 57% phản đối.

Khảo sát mới cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ cử tri. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong nhóm nam giới đạt 45%, trong khi ở nữ giới chỉ là 29%. Có tới 66% phụ nữ được hỏi cho biết không hài lòng với hiệu quả công việc của ông Trump, so với 51% nam giới có cùng quan điểm. Khảo sát cũng cho thấy phần lớn cử tri thuộc đảng Cộng hoà vẫn ủng hộ ông Trump, với tỷ lệ 82%. Trong số những người đã bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, 79% cho biết họ vẫn hài lòng với hiệu quả lãnh đạo của ông.

Tỷ lệ phản đối cao xuất hiện trong bối cảnh dư luận Mỹ ngày càng lo ngại về cách chính quyền Trump xử lý cuộc chiến với Iran. Có 64% số người được hỏi cho rằng cuộc chiến với Iran là một quyết định sai lầm, trong khi chỉ 30% đánh giá đây là quyết định đúng đắn.

Đa số người tham gia khảo sát cũng phản đối cuộc chiến, với 64% không ủng hộ nỗ lực quân sự hiện nay và 31% bày tỏ ủng hộ. Ngoài ra, 55% cho rằng cuộc chiến sẽ không đáng với những chi phí phải bỏ ra, trong khi 21% tin rằng cái giá đó là chấp nhận được.