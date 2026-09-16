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Tỷ lệ nghèo tại Mỹ xuống thấp nhất lịch sử

Thứ Tư, 05:51, 16/09/2026
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VOV.VN - Tỷ lệ nghèo chính thức tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê, trong khi thu nhập trung vị của các hộ gia đình tăng lên mức cao kỷ lục. Đây là những số liệu mới nhất được Cục Thống kê Dân số Mỹ công bố ngày 15/9.

Theo báo cáo “Nghèo đói tại Mỹ năm 2025”, tỷ lệ nghèo chính thức giảm 0,5 điểm phần trăm xuống còn 10,2%. Hiện có khoảng 34,5 triệu người Mỹ, tương đương 10% dân số, vẫn sống dưới chuẩn nghèo, song đây là năm thứ hai liên tiếp tỷ lệ này giảm và là mức thấp nhất trong chuỗi số liệu thống kê.

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Người vô gia cư Mỹ. Ảnh: The Hill.

Đối với một gia đình gồm hai người lớn và hai trẻ em, ngưỡng nghèo năm 2025 tại Mỹ vào khoảng 32.649 USD thu nhập một năm. Tỷ lệ nghèo ở trẻ em giảm xuống mức thấp kỷ lục 13,4%, trong khi tỷ lệ này trong cộng đồng người Mỹ gốc Latinh cũng xuống mức thấp nhất, ở 13,9%.

Tuy nhiên, theo thước đo nghèo bổ sung (SPM), có tính đến trợ cấp chính phủ, thuế cùng các chi phí nhà ở và y tế, tỷ lệ nghèo của Mỹ ở mức 13,1%, gần như không thay đổi so với năm trước. Cục Thống kê Dân số ước tính riêng chương trình An sinh xã hội đã giúp khoảng 28,8 triệu người thoát nghèo theo thước đo này.

Cùng với tỷ lệ nghèo giảm, thu nhập trung vị của các hộ gia đình Mỹ sau điều chỉnh lạm phát tăng 2,6%, lên 87.460 USD, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1967. Tuy nhiên, chênh lệch thu nhập vẫn lớn khi nhóm 10% hộ gia đình có thu nhập cao nhất đạt khoảng 261.300 USD một năm, trong khi nhóm 10% thấp nhất chỉ hơn 20.000 USD. Khoảng 26,7 triệu người Mỹ, tương đương 7,9% dân số, vẫn không có bảo hiểm y tế.

Xét theo khu vực, nghèo đói vẫn tập trung nhiều hơn tại miền Nam nước Mỹ. Số liệu trung bình ba năm 2023–2025 cho thấy bang Louisiana có tỷ lệ nghèo chính thức thuộc nhóm cao nhất với 19,6%, tiếp theo là Mississippi với 17,6%, trong khi New Hampshire thấp nhất với 5,4%.

Quang Trung/VOV-Washington
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