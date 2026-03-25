Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng

Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm xuống 36%, so với mức 40% trong khảo sát tuần trước.

Kết quả khảo sát cho thấy quan điểm của người dân Mỹ xấu đi đáng kể liên quan đến chi phí sinh hoạt, khi giá xăng tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ cuối tháng 2, trong khi chỉ 25% người được hỏi ủng hộ cách xử lý vấn đề này.

Mức độ ủng hộ Tổng thống Trump trong nội bộ Đảng Cộng hòa nhìn chung vẫn ổn định, song tỷ lệ không đồng tình với cách điều hành chi phí sinh hoạt đã tăng lên 34%, so với mức 27% của tuần trước.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy, chỉ 35% người Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công vào Iran, trong khi 61% phản đối, trong bối cảnh xung đột kéo dài gần ba tuần đã khiến giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại về lạm phát đối với nền kinh tế Mỹ.