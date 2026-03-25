Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng

Thứ Tư, 05:42, 25/03/2026
VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng và chiến sự Iran gây nhiều tranh cãi. 

Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm xuống 36%, so với mức 40% trong khảo sát tuần trước.

Kết quả khảo sát cho thấy quan điểm của người dân Mỹ xấu đi đáng kể liên quan đến chi phí sinh hoạt, khi giá xăng tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ cuối tháng 2, trong khi chỉ 25% người được hỏi ủng hộ cách xử lý vấn đề này.

ty le ung ho tong thong trump giam manh trong boi canh gia nhien lieu tang hinh anh 1
(Ảnh: Reuters)

Mức độ ủng hộ Tổng thống Trump trong nội bộ Đảng Cộng hòa nhìn chung vẫn ổn định, song tỷ lệ không đồng tình với cách điều hành chi phí sinh hoạt đã tăng lên 34%, so với mức 27% của tuần trước.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy, chỉ 35% người Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công vào Iran, trong khi 61% phản đối, trong bối cảnh xung đột kéo dài gần ba tuần đã khiến giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại về lạm phát đối với nền kinh tế Mỹ.

PV/VOV-Washington
Tin liên quan

Lý do ông Trump bất ngờ đổi giọng từ ra tối hậu thư đến thúc đẩy đàm phán với Iran
Lý do ông Trump bất ngờ đổi giọng từ ra tối hậu thư đến thúc đẩy đàm phán với Iran

VOV.VN - Chiến dịch tấn công Iran ban đầu được thiết kế như một đòn tấn công chớp nhoáng. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, Tehran đã thích nghi và nhanh chóng tái tổ chức lực lượng, biến xung đột thành một cuộc chiến kéo dài.

Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran
Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran

VOV.VN - Khác với thuế quan, chiến tranh nóng không thể dễ dàng khởi động hay ngưng lại một cách tùy hứng hoặc chỉ để cứu vãn thị trường đang suy sụp. Tổng thống Mỹ Trump dường như đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tại Iran.

Toàn cảnh quốc tế sáng 24/3: Ông Trump nói gì về kết quả của tối hậu thư với Iran?
Toàn cảnh quốc tế sáng 24/3: Ông Trump nói gì về kết quả của tối hậu thư với Iran?

VOV.VN - Trong phát biểu với Channel 13 của Israel, khi được hỏi về kết quả của tối hậu thư đặt ra cho Iran về việc mở cửa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Kết quả sẽ sớm rõ thôi. Nó sẽ rất tốt”.

