Ông Trump tái khẳng định Mỹ - Iran đang đàm phán, vẫn duy trì sức ép quân sự

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định tạm hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran xuất phát từ tiến triển ngoại giao. Ông cho biết, các cuộc đàm phán đang diễn ra với sự góp mặt của Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng hai đặc phái viên là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết, các nhà lãnh đạo khu vực đang tham gia các nỗ lực ngoại giao hậu trường nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột. Pakistan cũng bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian, song Nhà Trắng cho biết các cuộc thảo luận ngoại giao “nhạy cảm” và sẽ không được tiến hành qua truyền thông.

Ông Trump tiết lộ, Iran đã đưa ra một “nhượng bộ lớn” liên quan đến lĩnh vực năng lượng, coi đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh hai bên đang thúc đẩy các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Ông Trump mô tả đây là “một món quà rất lớn, trị giá khổng lồ”, song không tiết lộ chi tiết cụ thể. Theo ông, nhượng bộ này không liên quan đến vấn đề hạt nhân mà gắn với dầu khí, nhiều khả năng liên quan đến eo biển Hormuz, hiện đang bị gián đoạn do xung đột.

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang nắm ưu thế áp đảo trong xung đột và cho rằng các cuộc tiếp xúc với Iran đang diễn ra theo hướng tích cực. Theo ông, Washington đang đạt được thành công lớn ở Iran khi nước này không còn hải quân, không quân, hệ thống phòng không hay lãnh đạo. Ông Trump cũng nhấn mạnh ưu thế quân sự của Mỹ tại Tehran, cho rằng Washington “có thể làm bất cứ điều gì mình muốn”, đồng thời tiết lộ Mỹ đã từng cân nhắc tấn công một nhà máy điện lớn của Iran nhưng đã tạm dừng.

Tổng thống Mỹ cho rằng phía Iran “rất muốn đạt được thỏa thuận”, dù không xác nhận liệu các cuộc tiếp xúc trực tiếp có diễn ra trong tuần này hay không. Trước đó, Tehran đã nhiều lần bác bỏ việc có đàm phán trực tiếp với Washington.

Dù phát đi tín hiệu đối thoại song chính quyền của ông Trump vẫn duy trì sức ép quân sự. Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục nhằm đạt các mục tiêu đề ra. Tổng thống Trump cũng tuyên bố mục tiêu chính của cuộc chiến là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng Tehran “đã đồng ý” với điều này, dù chưa có xác nhận từ phía Iran.

Song song đó, Washington vẫn chuẩn bị các phương án leo thang. Theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch điều động khoảng 3.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82. Các nguồn tin cho biết ông Trump đã phê duyệt triển khai hơn 1.000 binh sĩ, với khả năng mở rộng trong những ngày tới. Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng đang chuẩn bị đề xuất Quốc hội thông qua gói ngân sách bổ sung liên quan đến chiến tranh, có thể lên tới 200 tỷ USD.