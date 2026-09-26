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Tỷ phú Bill Gates cảnh báo AI có thể khiến một tỷ người chết

Thứ Bảy, 09:01, 26/09/2026
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VOV.VN - Tỷ phú Bill Gates cảnh báo AI có thể gây thảm họa khiến một tỷ người chết và kêu gọi chính phủ sớm kiểm soát các rủi ro.

Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở nên mạnh đến mức có thể góp phần gây ra những thảm họa khiến một tỷ người thiệt mạng, đặc biệt nếu công nghệ này rơi vào tay những người có ý đồ xấu.

Trong chương trình “Meet the Press” của NBC dự kiến phát sóng ngày 27/9, tỷ phú Bill Gates sẽ đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về những rủi ro tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo, trong đó không loại trừ kịch bản AI có thể góp phần dẫn tới thảm họa đe dọa sự tồn vong của nhân loại.

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Tỷ phú Bill Gates cảnh báo AI có thể khiến một tỷ người chết. Ảnh: AP

Theo các trích đoạn cuộc phỏng vấn được NBC công bố ngày 25/9, ông Gates nói: “AI chắc chắn đủ mạnh để thúc đẩy những diễn biến có thể khiến một tỷ người thiệt mạng”.

Ông cho rằng dù khả năng xảy ra một kịch bản dẫn tới sự diệt vong hoàn toàn của nhân loại là rất thấp, sự kết hợp giữa những cá nhân có ý đồ xấu và các công cụ AI tiên tiến có thể tạo ra mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng.

“Chưa từng có loại vũ khí nào mạnh như sự kết hợp giữa những người có ý đồ xấu với các công cụ AI mới nhất”, ông Gates nhận định.

Tháng 8 vừa qua, ông Gates đã công bố một bài viết dài về những lựa chọn mà thế giới phải đối mặt trong thời đại AI, trong đó mô tả trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử. Theo ông, AI có thể trở thành “công cụ tạo ra sự bình đẳng lớn nhất từng được phát minh”, nhưng cũng có nguy cơ trở thành “nguồn gốc của sự bất công nghiêm trọng nhất”.

Ông Gates cảnh báo rằng nếu AI tiếp tục phát triển theo hướng và tốc độ hiện nay mà không có những biện pháp quản lý phù hợp, “khả năng rất cao” là tác động tổng thể của công nghệ này sẽ mang tính tiêu cực. Trước những nguy cơ đó, nhà đồng sáng lập Microsoft cho rằng các chính phủ và lực lượng chính trị cần phối hợp ngay từ bây giờ để xây dựng những cơ chế kiểm soát phù hợp, nhằm ngăn AI phát triển theo hướng vượt khỏi khả năng quản lý của con người.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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