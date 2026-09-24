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Ông Tập Cận Bình: AI phải luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người

Thứ Năm, 23:31, 24/09/2026
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VOV.VN - Phát biểu tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên sau hơn một thập kỷ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh trách nhiệm của 2 nước trong phát triển và quản lý AI vì mục đích tốt đẹp, phục vụ lợi ích của con người.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ, với tư cách là những quốc gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI), có cả năng lực và trách nhiệm phát triển, quản lý AI vì mục đích tốt đẹp, đồng thời bảo đảm công nghệ này luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và phục vụ lợi ích của người dân.

Ong tap can binh ai phai luon luon nam trong tam kiem soat cua con nguoi hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/9/2026. Ảnh: Reuters

“Cả Trung Quốc và Mỹ đều là những quốc gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng ta có cả khả năng và trách nhiệm phát triển, quản lý AI vì mục đích tốt đẹp, đồng thời bảo đảm sự phát triển của AI luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người và phục vụ lợi ích của người dân”, ông Tập Cận Bình nói.

Phát biểu của ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh AI được dự kiến là một trong những nội dung thảo luận giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông Trump cho biết AI “sẽ là một chủ đề thảo luận lớn” trong cuộc gặp.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hợp tác và tăng cường trao đổi giữa hai nước: “Chúng ta nên cùng tồn tại trong hòa bình. Như tôi đã nhiều lần nói, Trung Quốc và Mỹ, với tư cách là hai quốc gia lớn, đều được hưởng lợi nếu hợp tác và cả hai sẽ chịu thiệt hại nếu đối đầu. Sự cạnh tranh của chúng ta nên lành mạnh và cần được duy trì trong những giới hạn. Đó nên là một cuộc đua để bắt kịp nhau, chứ không phải là một cuộc tranh đấu mà trong đó chỉ có thắng hoặc thua”.

Ông cũng cho biết sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Donald Trump để “đưa mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ đi đúng hướng về tương lai”. “Chúng ta nên tăng cường trao đổi. Trung Quốc và Mỹ có những điều kiện khác nhau, nhưng thông qua đối thoại thẳng thắn, sâu sắc và liên tục, hai nước có thể hiểu nhau hơn, tìm kiếm điểm chung, gác lại những bất đồng và xây dựng lòng tin lẫn nhau”, ông Tập Cận Bình nói.

Về hợp tác kinh tế, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc “luôn luôn mở rộng cửa” và chào đón các doanh nghiệp Mỹ muốn đầu tư, kinh doanh tại nước này, đồng thời bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp Trung Quốc được đối xử công bằng tại Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, lợi ích của hai nước “gắn bó mật thiết với nhau” và còn nhiều dư địa để hợp tác.

Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh Trung Quốc và Mỹ, với tư cách là hai quốc gia lớn, đang cùng gánh vác “trách nhiệm lịch sử” trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhân loại.

“Tôi đến thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Trump để tiếp tục tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy sự thịnh vượng cho nhân dân hai nước. Hợp tác Trung Quốc - Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề trên thế giới, nhưng nếu không có sự hợp tác này, sẽ rất khó để giải quyết nhiều vấn đề của thế giới”, theo ông Tập Cận Bình.

Phát biểu tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên sau hơn một thập kỷ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho biết ông và Tổng thống Donald Trump đã xây dựng được mối quan hệ cá nhân tốt đẹp.

Lê Hoàng/VOV.VN (biên dịch)
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