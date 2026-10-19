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UAE chuyển 789 tấn hàng viện trợ đến Gaza

Thứ Hai, 05:33, 19/10/2026
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VOV.VN - Hàng chục xe tải chở hàng viện trợ từ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã đến Gaza trong tuần trước, một phần của chiến dịch Hiệp sĩ dũng cảm 3 đang diễn ra của nước này, nhằm hỗ trợ các gia đình tại vùng lãnh thổ ven biển này.

Theo truyền thông UAE, 60 xe tải đã tiến vào Gaza vào tuần trước, chở theo 789 tấn lương thực và vật tư cứu trợ.

Các đội cứu trợ nhân đạo đã chuẩn bị hàng viện trợ tại Trung tâm Hậu cần viện trợ nhân đạo của UAE ở thành phố Al-Arish của Ai Cập, trước khi được vận chuyển vào Gaza.

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Xe tải chở hàng viện trợ di chuyển ở thành phố Rafah, phía Nam dải Gaza. Ảnh: Aljazeera 

Nỗ lực viện trợ này phản ánh cam kết của UAE trong việc hỗ trợ những người dân Gaza trong cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra.

Tổng số xe tải đã vào Gaza trong chiến dịch Hiệp sĩ dũng cảm 3 hiện đã đạt 14.579 chiếc, vận chuyển 138.030 tấn hàng viện trợ nhân đạo.

Kể từ khi cuộc xung đột Gaza bắt đầu vào cuối năm 2023, gần 2 triệu người Palestine đã phải di dời và hơn 74.000 người thiệt mạng, gây ra sự tàn phá đối với cơ sở hạ tầng trên diện rộng.

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UNRWA kêu gọi hỗ trợ phân phối hàng viện trợ tại Gaza

VOV.VN - Tổng Giám đốc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini ngày 9/10 kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hỗ trợ tổ chức này trong việc phân phối hàng viện trợ tại Gaza, khi khu vực bước vào giai đoạn quan trọng sắp tới.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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