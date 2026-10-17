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Ukraine chấm dứt thỏa thuận ngừng tấn công năng lượng do Mỹ đề xuất

Thứ Bảy, 08:36, 17/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố nước này đã chấm dứt việc tuân thủ thỏa thuận ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, sau khi Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: “Lệnh tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu đã kết thúc. Chúng tôi không còn thực hiện nữa”. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các nhà máy điện khiến hàng trăm nghìn người tại Ukraine mất điện.

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Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự thất vọng của Kiev đối với ông Trump. Trước đó, Tổng thống Ukraine từng tuyên bố "bị phản bội" trước quyết định hạn chế quân đội Ukraine sử dụng dịch vụ Starlink của SpaceX.

Việc Ukraine từ bỏ cam kết tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga có nguy cơ làm sâu sắc thêm bất đồng giữa Kiev và Washington, trong bối cảnh quan hệ hai bên đang đối mặt với một trong những rạn nứt nghiêm trọng nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Mặc dù ông Trump mô tả thỏa thuận ngừng tấn công là cam kết áp dụng với cả Moscow và Kiev, những phát biểu công khai của ông chủ yếu nhấn mạnh việc Ukraine ngừng tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga. Cuối tuần qua, ông Trump khẳng định hoạt động này “tốt nhất nên dừng lại ngay lập tức”.

Phía Ukraine lo ngại những bất đồng ngày càng gia tăng với Washington có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường, nơi quân đội nước này vẫn phụ thuộc vào công nghệ và các năng lực hỗ trợ do Mỹ cung cấp.

Các quan chức Ukraine cũng cho biết Kiev không còn nhận được những cảnh báo thường lệ từ các đồng minh phương Tây về các đợt tên lửa Nga sắp tấn công. Những cảnh báo này trước đây dựa một phần vào dữ liệu từ các hệ thống giám sát vệ tinh của Mỹ.

Trong khi đó, các thiết bị đầu cuối Starlink chuyên dụng cho quân sự được lắp đặt trên những phương tiện di chuyển với tốc độ cao đã ngừng hoạt động tại Ukraine. Điều này gây trở ngại cho các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vốn sử dụng Starlink để hỗ trợ dẫn đường khi hoạt động trên lãnh thổ nước này.

Các nguồn tin từ Nhà Trắng và tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu SpaceX, đều phủ nhận việc đứng sau những hạn chế nói trên. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết ông tin rằng đây là quyết định mang tính chính sách, chứ không phải vấn đề kỹ thuật.

“Đây không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề ý chí”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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