Ukraine nói máy bay không người lái Nga phát nổ trên lãnh thổ Romania

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko đã thông báo trên Facebook rằng: "Theo cơ quan bảo vệ biên giới quốc gia Ukraine, tối qua (3/9), trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cảng Izmail, các máy bay không người lái Shakhed của Moscow đã rơi xuống và phát nổ trên lãnh thổ Romania".

"Hiện chưa có xác nhận về việc cuộc tấn công tên lửa của Nga gây ra mối đe dọa to lớn không chỉ cho an ninh của Ukraine mà còn cho cả an ninh của các nước láng giềng, trong đó có các nước thành viên NATO", ông Nikolenko cho hay.

Lính cứu hỏa tại một địa điểm bị tấn công UAV ở khu vực Odesa, Ukraine ngày 3/9. Ảnh: Reuters

Quan chức Ukraine cũng công bố một bức ảnh cho thấy lửa bốc lên từ một vụ nổ bên kia bờ sông Danube.

Một nguồn tin của Ukraine cho biết, 2 máy bay không người lái của Nga đã rơi ở phía sông Danube thuộc Romania.

Các cảng của Ukraine ở sông Danube là Reni và Izmail chiếm khoảng 1/4 sản lượng xuất khẩu ngũ cốc trước khi Nga rút khỏi thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm cung cấp một lối đi an toàn cho việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen.

Kể từ đó, các cảng này đã trở thành tuyến đường chính của Ukraine khi ngũ cốc được vận chuyển trên các sà lan tới cảng Constanta của Romania ở Biển Đen rồi từ đó vận chuyển tới các nơi khác.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin từ phía Ukraine.