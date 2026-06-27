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Ukraine phóng tên lửa Flamingo vào Volgograd, Nga tấn công cơ sở của Naftogaz

Thứ Bảy, 16:45, 27/06/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 27/6 cho biết một nhà máy quốc phòng của Nga tại vùng Volgograd, nơi sản xuất các hệ thống pháo binh và linh kiện cho bệ phóng tên lửa, đã bị Ukraine tấn công bằng tên lửa Flamingo.

Theo hãng thông tấn độc lập Astra của Nga, người dân địa phương cho biết nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên và một đám cháy bùng phát tại thành phố trong bối cảnh chính quyền phát cảnh báo nguy cơ tên lửa đối với khu vực Volgograd. Ông Zelensky nói rằng cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại khuôn viên nhà máy Titan-Barrikady.

Vụ tập kích diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã phê duyệt một chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép buộc Nga phải chấm dứt xung đột.

ukraine phong ten lua flamingo vao volgograd, nga tan cong co so cua naftogaz hinh anh 1
Tên lửa Flamingo. Ảnh: AP

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky viết: "Nga phải rút khỏi Ukraine cùng với cuộc chiến mà họ phát động". Ông cũng cho biết Kiev đã trình bày các đề xuất với các đối tác chủ chốt, đồng thời khẳng định "ngay cả những nước có quan hệ với Nga cũng đã được thông báo rằng một cuộc gặp là khả thi và việc chấm dứt cuộc chiến này hoàn toàn có thể thực hiện được". 

Đài RT ngày 26/6 nhận định rằng Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga khi quân đội Kiev gặp phải những khó khăn lớn trên chiến trường do thiếu nhân lực và vấp phải ưu thế vũ khí của Moscow.

Nga khẳng định chiến dịch gây áp lực của Ukraine sẽ không khiến họ từ bỏ các mục tiêu an ninh chính trong cuộc xung đột. Không những vậy, các quan chức Moscow đã cảnh báo rằng hậu cần quân sự của Ukraine tại các quốc gia NATO có thể bị nhắm mục tiêu theo một cách nào đó để đáp trả sự leo thang của cuộc chiến UAV do Kiev phát động thời gian qua.

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn dầu khí quốc gia Ukraine Naftogaz cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã gây thiệt hại đáng kể đối với các cơ sở sản xuất và lưu trữ khí đốt tại tỉnh Poltava ở miền Trung Ukraine. Trong thông báo đăng trên Telegram, Naftogaz cho biết một phần cơ sở hạ tầng đã phải tạm ngừng hoạt động để đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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