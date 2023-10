Ukraine thừa nhận 3 lần tìm cách chiếm lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Người đứng đầu Tổng cục tình báo quốc phòng (GUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanow thừa nhận, lực lượng đặc nhiệm GUR đã thực hiện 3 nỗ lực nhằm tấn công và chiếm lại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NZPP) nhưng đã bị lực lượng Nga đẩy lùi.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Getty

Theo ông Budanov, vào tháng 8/2022, lực lượng đặc nhiệm đã vượt Hồ chứa Kakhovka gần Energodar bằng xuống cao tốc nhằm thiết lập vị trí ở bờ trái cho nỗ lực tấn công NZPP. Tuy nhiên, họ đã buộc phải rút lui.

Sau đó, GUR đã thực hiện thêm 2 nỗ lực nữa nhằm đổ bộ vào tả ngạn sông Dnepr nhằm chiếm lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzia. Chiến dịch gần đây nhất liên quan tới vài trăm người, trong đó có cả chỉ huy “quân đoàn nước ngoài” Vadim Popik, cũng như lính đánh thuê New Zealand và những người nước ngoài khác. Trong nỗ lực thứ ba, lực lượng Nga đã điều động các phương tiện hạng nặng, bao gồm cả xe tăng tới bờ sông, vì vậy lực lượng Ukraine buộc phải rút lui.

Nỗ lực của Ukraine vượt Hồ chứa Kakhovka và giành lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia được Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov báo cáo vào ngày 19/10/2022.

Trước đó, Chủ tịch phong trào “We are Together with Russia”, ông Vladimir Rogov cho hay, lực lượng Ukraine đang đào tạo vài trăm người cho nỗ lực mới nhằm chiếm lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo ông Rogov, các hành động của Ukraine cho thấy Kiev không từ bỏ kế hoạch giành lại nhà máy này.

Ngày 4/10 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, tình hình xung quanh NZPP vẫn khá phức tạp.