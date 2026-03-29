Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhận được thông tin tình báo về việc Nga tiến hành trinh sát các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông và khu vực vùng Vịnh. Theo ông, trong tuần qua đã có ít nhất 7 địa điểm bị do thám hoặc chụp ảnh, trong đó có các căn cứ của Mỹ và Anh tại Kuwait, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, cũng như căn cứ chung Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

"Thật đáng lo ngại. Trong khi các lệnh trừng phạt đang được nới lỏng, bên gây hấn lại cung cấp thông tin để nhắm mục tiêu, kể cả đối với những quốc gia đang xem xét hoặc đã dỡ bỏ trừng phạt", ông Zelensky viết trên Telegram.

Giới quan sát nhận định phát biểu này có thể ám chỉ quyết định của Mỹ về việc tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ của Nga.

Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết, Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia trong tuần qua. Dù không có tên lửa nào trúng mục tiêu, vụ việc cho thấy năng lực tấn công tầm xa đáng chú ý của Tehran.

Nhiều nguồn tin am hiểu các báo cáo tình báo Mỹ cho rằng Nga đã cung cấp cho Iran dữ liệu về vị trí và hoạt động di chuyển của các tài sản quân sự Mỹ. Một quan chức tình báo phương Tây tiết lộ, Moscow còn đưa ra tư vấn chiến thuật cho Iran trong việc sử dụng máy bay không người lái Shahed để tấn công mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về các vấn đề liên quan đến tình báo. Nga cũng chưa lên tiếng về cáo buộc trên.