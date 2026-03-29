Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ

Chủ Nhật, 09:07, 29/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/3 cáo buộc Nga do thám các căn cứ quân sự của Mỹ để cung cấp thông tin cho Iran.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhận được thông tin tình báo về việc Nga tiến hành trinh sát các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông và khu vực vùng Vịnh. Theo ông, trong tuần qua đã có ít nhất 7 địa điểm bị do thám hoặc chụp ảnh, trong đó có các căn cứ của Mỹ và Anh tại Kuwait, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, cũng như căn cứ chung Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

ukraine to nga cung cap tinh bao giup iran tan cong can cu my hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

"Thật đáng lo ngại. Trong khi các lệnh trừng phạt đang được nới lỏng, bên gây hấn lại cung cấp thông tin để nhắm mục tiêu, kể cả đối với những quốc gia đang xem xét hoặc đã dỡ bỏ trừng phạt",  ông Zelensky viết trên Telegram.

Giới quan sát nhận định phát biểu này có thể ám chỉ quyết định của Mỹ về việc tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ của Nga. 

Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết, Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia trong tuần qua. Dù không có tên lửa nào trúng mục tiêu, vụ việc cho thấy năng lực tấn công tầm xa đáng chú ý của Tehran.

Nhiều nguồn tin am hiểu các báo cáo tình báo Mỹ cho rằng Nga đã cung cấp cho Iran dữ liệu về vị trí và hoạt động di chuyển của các tài sản quân sự Mỹ. Một quan chức tình báo phương Tây tiết lộ, Moscow còn đưa ra tư vấn chiến thuật cho Iran trong việc sử dụng máy bay không người lái Shahed để tấn công mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về các vấn đề liên quan đến tình báo. Nga cũng chưa lên tiếng về cáo buộc trên.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran
Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran tính đến thời điểm hiện tại.

Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran

Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran tính đến thời điểm hiện tại.

Cuộc đấu cân não giữa Mỹ và Iran trên Biển Arab
Cuộc đấu cân não giữa Mỹ và Iran trên Biển Arab

VOV.VN - Dù cả Mỹ và Iran đều có động thái thể hiện sức mạnh trên Biển Arab, giới chuyên gia nhận định sự chênh lệch đáng kể về năng lực quân sự cùng rủi ro leo thang cao khiến khả năng xảy ra một trận hải chiến là không lớn.

Cuộc đấu cân não giữa Mỹ và Iran trên Biển Arab

Cuộc đấu cân não giữa Mỹ và Iran trên Biển Arab

VOV.VN - Dù cả Mỹ và Iran đều có động thái thể hiện sức mạnh trên Biển Arab, giới chuyên gia nhận định sự chênh lệch đáng kể về năng lực quân sự cùng rủi ro leo thang cao khiến khả năng xảy ra một trận hải chiến là không lớn.

Ukraine tử thủ giữ “Vành đai pháo đài” giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga
Ukraine tử thủ giữ “Vành đai pháo đài” giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga

VOV.VN - Ukraine đang tập trung đẩy lùi làn sóng tấn công mới của Nga trong mùa xuân dọc theo “Vành đai pháo đài”, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn rơi vào bế tắc. Ukraine dường như đặt cược vào sự đổi mới chiến thuật thời gian, trong đó có năng lực tấn công tầm trung.

Ukraine tử thủ giữ “Vành đai pháo đài” giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga

Ukraine tử thủ giữ “Vành đai pháo đài” giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga

VOV.VN - Ukraine đang tập trung đẩy lùi làn sóng tấn công mới của Nga trong mùa xuân dọc theo “Vành đai pháo đài”, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn rơi vào bế tắc. Ukraine dường như đặt cược vào sự đổi mới chiến thuật thời gian, trong đó có năng lực tấn công tầm trung.

