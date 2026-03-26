Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran

Thứ Năm, 10:34, 26/03/2026
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran tính đến thời điểm hiện tại.

Trong thông báo của CENTCOM tối 25/3, Đô đốc Hải quân Mỹ Brad Cooper cho biết, Mỹ đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu của Iran và nếu tính cả các chiến dịch của đồng minh Israel, tổng số mục tiêu bị tấn công còn cao hơn đáng kể.

my tuyen bo tan cong hon 10.000 muc tieu o iran hinh anh 1
Một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP

“Các đòn tấn công chính xác đã làm quá tải hệ thống phòng không của Iran, trong khi các phi vụ chiến đấu của chúng tôi đang phát huy hiệu quả rõ rệt”, ông Cooper nói.

Ông cũng cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy khoảng 92% số tàu chiến cỡ lớn của hải quân Iran, qua đó làm suy giảm đáng kể năng lực triển khai sức mạnh trên biển của nước này. "Iran gần như không còn khả năng phô diễn sức mạnh hải quân và ảnh hưởng đáng kể trong khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu", ông Cooper nhận định.

Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với thế giới, thông qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Liên quan đến năng lực công nghiệp quốc phòng của Iran, người đứng đầu CENTCOM cho biết Mỹ đã tấn công hơn 2/3 các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran. “Chúng tôi đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 2/3 các cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái, trang thiết bị hải quân và các xưởng đóng tàu của Iran giữa lúc chiến dịch vẫn đang tiếp diễn. Mục tiêu là tiến tới vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực sản xuất quân sự quy mô lớn của nước này", ông Cooper nói. 

Trong khi đó, các hình ảnh vệ tinh do AP công bố cho thấy các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã nhắm vào nhiều xưởng đóng tàu và cơ sở tên lửa của Iran. Về phía Iran, nước này chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại vật chất nào kể từ khi xung đột bùng phát.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo AP
Tin liên quan

Mỹ tính tăng cường 3.000 lính dù cho chiến dịch quân sự ở Iran?
Mỹ tính tăng cường 3.000 lính dù cho chiến dịch quân sự ở Iran?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc phương án điều khoảng 3.000 binh sĩ nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó không loại trừ khả năng kiểm soát đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của quốc gia Trung Đông này, tờ New York Times cho hay.

Mỹ tính tăng cường 3.000 lính dù cho chiến dịch quân sự ở Iran?

Mỹ tính tăng cường 3.000 lính dù cho chiến dịch quân sự ở Iran?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc phương án điều khoảng 3.000 binh sĩ nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó không loại trừ khả năng kiểm soát đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của quốc gia Trung Đông này, tờ New York Times cho hay.

Chủ tịch EC: Đã đến lúc đàm phán chấm dứt xung đột ở Iran
Chủ tịch EC: Đã đến lúc đàm phán chấm dứt xung đột ở Iran

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 23/3 kêu gọi các bên liên quan sớm nối lại đối thoại nhằm chấm dứt căng thẳng tại Iran.

Chủ tịch EC: Đã đến lúc đàm phán chấm dứt xung đột ở Iran

Chủ tịch EC: Đã đến lúc đàm phán chấm dứt xung đột ở Iran

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 23/3 kêu gọi các bên liên quan sớm nối lại đối thoại nhằm chấm dứt căng thẳng tại Iran.

Nga sơ tán khẩn khỏi nhà máy hạt nhân Iran, cảnh báo hậu quả “không thể khắc phục”
Nga sơ tán khẩn khỏi nhà máy hạt nhân Iran, cảnh báo hậu quả “không thể khắc phục”

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom sẽ tiếp tục sơ tán thêm nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng tại Iran, trong bối cảnh an ninh khu vực gia tăng căng thẳng.

Nga sơ tán khẩn khỏi nhà máy hạt nhân Iran, cảnh báo hậu quả “không thể khắc phục”

Nga sơ tán khẩn khỏi nhà máy hạt nhân Iran, cảnh báo hậu quả “không thể khắc phục”

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom sẽ tiếp tục sơ tán thêm nhân viên khỏi nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng tại Iran, trong bối cảnh an ninh khu vực gia tăng căng thẳng.

