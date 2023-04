Ủy ban điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự sát hại phóng viên chiến trường

Theo Uỷ ban Điều tra Nga, hôm Chủ nhật, trong quán cafe ở trung tâm St.Petersburg, đã xảy ra một vụ nổ, một người thiệt mạng là phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky. Cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự về tình tiết giết người theo cách nguy hiểm chung với các dấu hiệu phạm tội theo Điều 105 Bộ luật Hình sự của LB Nga.

Theo số liệu mới nhất, có khoảng 30 người bị thương, với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Tình trạng của sáu người bị thương được đánh giá là nghiêm trọng. Theo một trong những giả thuyết, thiết bị nổ có lẽ đã được một trong những vị khách của cuộc gặp mang đến, trong hộp có một bức tượng nhỏ -món quà cho Tatarsky. Theo các cơ quan thực thi pháp luật Nga, công suất của thiết bị nổ vượt quá 200g thuốc nổ TNT. Vụ nổ xảy ra ở phía bên phải, nơi Vladlen Tatarsky đang ngồi, khiến chỉ mình ông thiệt mạng.

(Ảnh: rianovosti)

Các điều tra viên của Tổng cục Điều tra Hình sự- Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh LB Nga đã đến hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được xác định. Văn phòng trung ương của Ủy ban điều tra Nga đã kiểm soát việc điều tra vụ án.

Người đứng đầu Liên minh các nhà báo Nga Vladimir Soloviev, gọi vụ sát hại Tatarsky là "tội ác đối với các nhà báo." Lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Nga Leonid Slutsky kêu gọi lực lượng an ninh tăng cường an ninh tại các khu vực sau vụ nổ.

Thanh tra nhân quyền Nga Tachiana Moskalkova cho rằng, mục đích của vụ nổ là để đe dọa người Nga. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban về Truyền thông Đại chúng của Phòng Dân sự Nga Alexander Malkevich tin chắc rằng, "xã hội dân sự đang chờ đợi một phản ứng không cân xứng đối với cuộc khủng bố nhắm vào thường dân."

Nhà báo Vladlen Tatarsky được biết đến rộng rãi khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm cả nhờ kênh Telegram của ông (hơn 560.000 người đăng ký tại thời điểm viết bài) và các video “Vladlen buổi chiều”./.