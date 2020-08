Ủy ban Hiến pháp Syria sắp khởi động lại đàm phán sau 9 tháng gián đoạn

Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, Đặc Phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Syria Geir Pedersen cho biết các bên đang chuẩn bị các bước cuối cùng để tiến hành phiên họp thứ ba của Ủy ban Hiến pháp tại Geneve, Thuỵ Sỹ, vào ngày 24/8/2020.

Ông Pedersen cho biết các bên mất tổng cộng 9 tháng để tái khởi động tiến trình đàm phán này do những khác biệt liên quan tới Chương trình nghị sự và do tác động của Đại dịch Covid-19. Đặc Phái viên khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa các thành viên Ủy ban nhằm có kết quả thực chất và hiệu quả, phù hợp với mong đợi của hàng triệu người dân Syria – những người đang phải chịu tác động nặng nề của khủng hoảng kinh tế-xã hội nghiêm trọng tại nước này.

Đặc Phái viên cho biết Thoả thuận ngừng bắn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Tây Bắc Syria cơ bản được duy trì; tuy nhiên ông cũng tỏ lo ngại trước những diễn biến an ninh phức tạp tại khu vực này, cùng với việc khủng bố gia tăng hoạt động, ngăn cản các cuộc tuần tra chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib. Ngoài ra, Đặc Phái viên cũng tỏ quan ngại về diễn biến phức tạp của Covid-19 tại Syria, khi số lượng ca mắc tăng rất nhanh, hiện theo báo cáo đã có 2.114 ca và con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Đại sứ Đặng Đình Quý.

Chia sẻ quan tâm của thành viên Hội đồng bảo an, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh nhu cầu cần bảo đảm tình hình an ninh thuận lợi để tạo điều kiện thúc đẩy giải pháp chính trị trên cơ sở Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các thành viên Ủy ban Hiến pháp tiến hành đàm phán với tình thần thiện chí và xây dựng, cho rằng việc nối lại đàm phán sau một thời gian dài gián đoạn là dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị toàn diện. Đại sứ kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường ủng hộ Syria, đặc biệt trước những thách thức kinh tế-xã hội và tác động nghiêm trọng của Covid-19 hiện nay./.