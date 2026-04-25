Uy tín của Tổng thống Hàn Quốc không ngừng được nâng cao

Theo kết quả 1 cuộc thăm dò dư luận, do Viện nghiên cứu Gallup Korea – một tổ chức điều tra, xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố, có tới 67% số người được hỏi đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung “chấp hành tốt trách vụ”, tăng 1 điểm so với cuộc điều tra lần trước, trong khi tỷ lệ đánh giá “không tốt” giảm xuống mức 25%.

Đây là tỷ lệ ủng hộ cao nhất mà cử tri Hàn Quốc dành cho ông Lee, kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6/2025. Trong số những người ủng hộ Tổng thống, có 19% ca ngợi hoạt động ngoại giao, 16% đánh giá cao chính sách kinh tế và dân sinh, 9% cho rằng tất cả các chính sách đối nội và đối ngoại của Chính phủ hiện nay mang lại hiệu quả cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam

Bên cạnh đó, các kết quả điều tra do các tổ chức khác của Hàn Quốc, trong đó có Realmeter cũng đều cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với cá nhân Tổng thống Lee Jae Myung không ngừng tăng cao. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất của Realmeter, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Lee Jae Myung tăng 3,6 điểm so với điều tra lần trước, lên mức 65,5%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ giảm 2,8 điểm, xuống mức 30%.

Theo giới quan sát, những nỗ lực và kết quả ngoại giao của Tổng thống Lee Jae Myung là một trong những yếu tố chính, khiến uy tín của nhà lãnh đạo Hàn Quốc liên tục được nâng lên đáng kể.

Trong đó, các chuyến thăm tới các nước Đông Nam Á, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam ở cấp nhà nước vừa diễn ra từ 21 - 24/4, và hình thức “ngoại giao tiếp sức ở cấp thượng đỉnh (relay summit diplomacy)” với các nước ASEAN được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích và cơ hội cho Hàn Quốc.

Giới quan sát cũng nhận định, việc cụ thể hóa các thỏa thuận đạt được trong các hoạt động ngoại giao nêu trên, sẽ giúp tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Lee Jae Myung xác lập những kỷ lục mới trong thời gian tới.