Venezuela mở cửa cho công ty Mỹ vào khai thác dầu mỏ

Buổi lễ ký kết diễn ra tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Caracas, Venezuela giữa Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez và các đại diện cấp cao của Tập đoàn Chevron, đánh dấu một chương mới trong quan hệ năng lượng giữa hai nước sau những biến động chính trị.

Các cơ sở dầu mỏ trên Hồ Maracaibo ở Cabimas, Venezuela. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận tập trung vào việc hoán đổi tài sản chiến lược, trong đó Venezuela cấp phép khai thác một mỏ khí đốt để đổi lấy quyền điều hành tại mỏ dầu Ayacucho 8. Mỏ dầu này sẽ được tích hợp vào công ty Petropiar là liên doanh giữa Chevron và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), hứa hẹn thúc đẩy đáng kể sản lượng khai thác tại vành đai dầu khí Orinoco giàu tài nguyên. Đây là nỗ lực cụ thể của chính quyền lâm thời nhằm thu hút dòng vốn ngoại tệ và kỹ thuật tiên tiến để vực dậy ngành công nghiệp xương sống của đất nước.

“Thỏa thuận hoán đổi này sẽ cho phép chúng tôi đạt được những tiến bộ đáng kể về sản lượng. Nguồn thu từ hoạt động sản xuất đó sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho người dân Venezuela, đồng thời là lợi ích chung cho cả người dân Mỹ và Venezuela... Chúng ta phải hướng tới một Venezuela không còn các lệnh trừng phạt. Điều này nhằm cung cấp sự đảm bảo pháp lý cho các nhà đầu tư, để họ hiểu rằng đây không phải là một khoản đầu tư tạm thời hay thoáng qua, mà là chúng ta đang đặt cược vào tương lai”, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez nhấn mạnh.

Về phía doanh nghiệp, ông Javier La Rosa, Chủ tịch Base Assets, cho biết: “Việc tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên doanh Petroindependencia lên 49% là bước đi đầu tiên trong lộ trình quản lý vốn kỷ luật. Bước tiếp theo sẽ là việc thực thi các điều luật năng lượng được cải tiến và triển khai tại Venezuela bởi chính phủ hiện tại”.

Ông Javier cho biết thêm, các quy định mới cho phép các công ty tư nhân quyền kiểm soát sâu hơn đối với việc sản xuất và định giá dầu mỏ. Sự cải cách này cũng bao gồm các điều khoản về trọng tài quốc tế độc lập để giải quyết tranh chấp, một yếu tố then chốt giúp giải tỏa nỗi lo bị tịch thu tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh sở hữu trữ lượng dầu mỏ thuộc hàng lớn nhất thế giới, thỏa thuận với Chevron được kỳ vọng sẽ là “phát súng” đầu tiên kích hoạt làn sóng tái đầu tư mạnh mẽ vào quốc gia này.