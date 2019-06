Vì sao Thủ tướng Anh tặng Tổng thống Mỹ bản sao Hiến chương Đại Tây Dương?

Theo Daily Mail, Thủ tướng Anh sẽ trao cho Tổng thống Mỹ một bản sao Hiến chương Đại Tây Dương năm 1941, được xem là văn kiện mở đường cho việc thành lập Liên Hợp Quốc và hòa giải quốc tế sau chiến tranh.

Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters).

Văn bản này được cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill và cựu Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt thông qua, được coi là một trong những bước quan trọng nhất trong việc thiết lập mối quan hệ đặc biệt xuyên Đại Tây Dương. Nó đặc biệt kêu gọi hai nước nỗ lực thúc đẩy hơn nữa việc tự do hóa thương mại, trong khi ông Trump được cho là châm ngòi cho các cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và Mexico.



Để đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Anh, ông sẽ được tặng một bản sao Hiến chương, đây là bản sao của phiên bản mà ông Churchill từng sở hữu, bao gồm cả những vết bút chì đỏ ông đánh dấu để sửa đổi nội dung của Hiến chương.

Món quà đầy ý nghĩa Thủ tướng Anh tặng Tổng thống Mỹ. Ảnh: PA.

Khi được hỏi tại sao ông Trump được tặng một món quà có ý nghĩa lịch sử, trong khi Đệ nhất phu nhân nước Mỹ được tặng một bộ trà, người phát ngôn của Thủ tướng Anh nói: "Tôi nghĩ cả hai đều là những món quà được lựa chọn cẩn thận".

Trong chuyến thăm Downing Street, Tổng thống Trump sẽ cùng Thủ tướng May chiêm ngưỡng Tuyên bố Sussex - một bản sao hiếm hoi của Tuyên ngôn Độc lập Mỹ trên giấy da cừu. Tài liệu có từ những năm 1780 là một trong hai bản thảo nghi lễ được viết trên giấy da, bản còn lại là nằm trong Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ tại Washington.

Theo lịch trình, các vị khách Mỹ sẽ được chiêu đãi bữa trưa trong phòng ăn chính phủ. Khi bà May và ông Trump gặp mặt, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và ông Philip May, chồng của bà May, sẽ dùng tiệc trà./.