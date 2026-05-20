Việt Nam nhấn mạnh trọng tâm hợp tác trong Cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Mỹ

Đại biện lâm thời Phái đoàn Mỹ tại ASEAN Joy Sakura khẳng định, ASEAN là một trong các đối tác quan trọng chủ chốt của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cùng ASEAN thúc đẩy khu vực “tự do và rộng mở”, duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài.

Đại diện Mỹ nhấn mạnh cam kết duy trì hiện diện và tham gia thực chất của Mỹ tại khu vực, tích cực hợp tác thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, nhất là trên các lĩnh vực an ninh biển và hợp tác biển, duy trì ổn định chuỗi cung ứng, trong đó có năng lượng, khoáng sản hiếm và bán dẫn, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực, phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, an ninh mạng và ứng phó thảm họa thiên tai.

Các nước ASEAN và Mỹ đánh giá cao việc hoàn thành toàn bộ các dòng hành động trong Kế hoạch hành động 2021-2025, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trên cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, nhất trí đẩy mạnh xây dựng và hoàn tất Kế hoạch Công tác triển khai Tuyên bố Tầm nhìn chung ASEAN-Mỹ về Thúc đẩy quan hệ ASEAN-Mỹ vững mạnh hơn, an toàn hơn và thịnh vượng hơn, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Mỹ vào năm 2027.

Về kinh tế - thương mại, các nước ASEAN và Mỹ tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn diện, hiện đại và bền vững, trong đó tập trung vào thương mại số, tạo thuận lợi thương mại, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs).

Cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Mỹ lần thứ 17 (JCC ASEAN-Mỹ)

Hai bên ghi nhận vai trò của Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư ASEAN-Mỹ (TIFA) nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực đang được quan tâm như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, bán dẫn, khoáng sản chiến lược và sản xuất tiên tiến. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai Cơ chế Một cửa ASEAN (ASEAN Single Window), phát triển hạ tầng số, thúc đẩy kết nối năng lượng khu vực thông qua Lưới điện ASEAN, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực.

Giám đốc Trung tâm ASEAN-Mỹ đặt tại Đại học Arizona tham gia trình bày về các chương trình hợp tác trên các lĩnh vực như chuyển đổi số, an ninh mạng, kinh tế, giáo dục, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và phát triển nguồn nhân lực đang được triển khai nhằm tăng cường quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, đại diện Mỹ thông tin về diễn biến tình hình xung đột với Iran và cách tiếp cận của Mỹ đối với các điểm nóng trên thế giới và ở khu vực, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Các nước ASEAN chia sẻ quan ngại về tác động của xung đột Trung Đông đối với tình hình kinh tế, an ninh năng lượng ở khu vực, hoan nghênh ngừng bắn và kêu gọi các bên tích cực đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình chấm dứt xung đột.

Các nước ASEAN khuyến khích Mỹ phát huy vai trò ở khu vực và ủng hộ nỗ lực của ASEAN duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có ở Biển Đông. Các nước ASEAN hoan nghênh kết quả cuộc gặp thượng đỉnh giữa Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, mong muốn các cường quốc duy trì quan hệ ổn định, xây dựng, tham gia đóng góp trách nhiệm ở khu vực.

Đóng góp tại cuộc họp, Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Mỹ và vai trò của Mỹ ở khu vực, nhấn mạnh tiềm năng lớn và nhu cầu hợp tác cùng có lợi giữa hai bên; mong muốn ASEAN và Mỹ khẩn trương hoàn tất kế hoạch công tác giai đoạn mới, trong đó đặt trọng tâm hợp tác trên các lĩnh vực thuộc quan tâm chung như thương mại, đầu tư, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới, năng lượng, phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, ứng phó thiên tai và phát triển nguồn nhân lực. Đại sứ cũng thông báo kế hoạch và mời đại diện Mỹ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 8-10/6/2026.