Ông Trump hoãn lệnh tấn công Iran khi chỉ còn 1 giờ nữa là ra quyết định

Khi được hỏi đã gần đến mức nào với việc ra lệnh tấn công Iran, ông Trump trả lời các phóng viên hôm 19/5 tại Nhà Trắng rằng “Chúng tôi đã sẵn sàng… Việc đó lẽ ra đã xảy ra ngay bây giờ rồi”. Nếu lệnh tấn công được ban ra, điều đó sẽ chính thức chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực trên danh nghĩa đến nay.

Theo CNBC, Tổng thống Trump tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 18/5 (giờ Mỹ) rằng ông đang trì hoãn một cuộc tấn công chưa được công bố trước đó, dự kiến ​​​​vào ngày 19/5 vì một số nhà lãnh đạo Trung Đông đã yêu cầu ông “tạm dừng” trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra với Iran.

Trước đăng tải của ông Trump, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Mỹ đang chuẩn bị tấn công Iran vào ngày 19/5. Tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin rằng các quan chức vùng Vịnh từ một số quốc gia mà ông Trump đề cập cho biết, họ không biết về kế hoạch tấn công Iran sắp xảy ra.

Chính ông Trump sau đó nói trong bài phát biểu hôm 19/5: “Tôi không nói với họ… Tôi không bao giờ nói với ai khi nào, nhưng họ biết rằng chúng tôi đã rất gần rồi… Tôi có thể nói rằng, tôi chỉ còn một giờ nữa là đưa ra quyết định”.

Khi được hỏi Iran còn bao nhiêu thời gian để ngồi vào bàn đàm phán, Tổng thống Trump đáp rằng có thể là 2 hoặc 3 ngày, hoặc có thể đến 24/5 hoặc đầu tuần tới. “Một khoảng thời gian có hạn, bởi vì chúng ta không thể để họ có vũ khí hạt nhân”, ông nói.