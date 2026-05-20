  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump hoãn lệnh tấn công Iran khi chỉ còn 1 giờ nữa là ra quyết định

Thứ Tư, 10:12, 20/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chỉ còn “một giờ nữa” là quyết định có tấn công Iran hay không vào hôm 19/5 trước khi ông được thuyết phục hoãn cuộc tấn công vài ngày.

Khi được hỏi đã gần đến mức nào với việc ra lệnh tấn công Iran, ông Trump trả lời các phóng viên hôm 19/5 tại Nhà Trắng rằng “Chúng tôi đã sẵn sàng… Việc đó lẽ ra đã xảy ra ngay bây giờ rồi”. Nếu lệnh tấn công được ban ra, điều đó sẽ chính thức chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực trên danh nghĩa đến nay.

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: NurPhoto.

Theo CNBC, Tổng thống Trump tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 18/5 (giờ Mỹ) rằng ông đang trì hoãn một cuộc tấn công chưa được công bố trước đó, dự kiến ​​​​vào ngày 19/5 vì một số nhà lãnh đạo Trung Đông đã yêu cầu ông “tạm dừng” trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra với Iran.

Trước đăng tải của ông Trump, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Mỹ đang chuẩn bị tấn công Iran vào ngày 19/5. Tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin rằng các quan chức vùng Vịnh từ một số quốc gia mà ông Trump đề cập cho biết, họ không biết về kế hoạch tấn công Iran sắp xảy ra.

Chính ông Trump sau đó nói trong bài phát biểu hôm 19/5: “Tôi không nói với họ… Tôi không bao giờ nói với ai khi nào, nhưng họ biết rằng chúng tôi đã rất gần rồi… Tôi có thể nói rằng, tôi chỉ còn một giờ nữa là đưa ra quyết định”.

Khi được hỏi Iran còn bao nhiêu thời gian để ngồi vào bàn đàm phán, Tổng thống Trump đáp rằng có thể là 2 hoặc 3 ngày, hoặc có thể đến 24/5 hoặc đầu tuần tới. “Một khoảng thời gian có hạn, bởi vì chúng ta không thể để họ có vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã đặt ra nhiều hạn chót để Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Khi đến hạn, ông Trump lại hủy lệnh tấn công và gia hạn đình chiến. Giới phê bình gọi ông là tổng thống TACO (hàm ý vào phút chót, ông luôn rút lui). Khả năng cao, ông sẽ tiếp tục như vậy do đang gặp muôn vàn khó khăn.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 cho biết Mỹ có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran và tiết lộ ông từng chỉ còn “cách một giờ nữa” là ra lệnh không kích trước khi quyết định hoãn.

Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân
VOV.VN - Đề xuất hòa bình mới nhất của Iran gửi tới Mỹ bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường cho những thiệt hại do cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel gây ra - truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm 19/5.

Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ khởi động lại hành động quân sự chống lại Iran, nhưng rốt cuộc đã lựa chọn không đẩy Mỹ vào một cuộc chiến không được lòng người dân nữa. Trong khi đó, Tehran đã nắm được cách vô hiệu hóa chiến thuật quân sự của Lầu Năm Góc.

Các lựa chọn của Iran nếu Mỹ - Israel tấn công trở lại
VOV.VN - Iran phát tín hiệu sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ và Israel nối lại chiến dịch quân sự, bao gồm tấn công hạ tầng dầu mỏ vùng Vịnh và gây sức ép tại các tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu.

